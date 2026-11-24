Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hasan Kargı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kasım ayı yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyelerine aktaran ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, oda çalışmaları ve Alanya'nın ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ALTSO'nun üyeleriyle birlikte Alanya'nın ortak çatısı ve proje üssü olması gerektiğini belirten Tuna, kurumun geçmişinden aldığı güçle değişen ekonomik durumlara uyum sağlayacağını ve yeni projelerle gelişimini sürdüreceğini ifade etti.

"Alanya il olmayı hak ediyor"

Alanya'nın il olma talebine de değinen Tuna, ilçenin nüfusu, merkeze uzaklığı, ülke ekonomisine sağladığı vergisel katkı, istihdam kapasitesi ve katma değer potansiyeliyle il olmayı hak ettiğini söyledi. İl statüsünün Alanya'nın ihtiyaçlarının daha hızlı ve doğrudan karşılanmasına katkı sağlayacağını belirten Tuna, iş dünyası olarak bu konudaki çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Gayrimenkul sektörünün talepleri Ankara'ya iletilecek

Yabancı yatırımcılara yönelik yeni ikamet izni düzenlemesini de değerlendiren Tuna, finansal yatırım araçlarına yönelik düzenlemenin ülkeye sermaye girişi açısından önemli olduğunu ancak Alanya'da yatırım bekleyen konut ve projelere doğrudan katkı sağlamayacağını düşündüklerini dile getirdi. Tuna, Ankara'da gerçekleştirecekleri temaslarda inşaat, mobilya, beyaz eşya ve birçok sektöre katkı sağlayan doğrudan gayrimenkul yatırımlarının önünün açılması yönündeki beklentileri ilgili kurumlara ileteceklerini bildirdi.

Tescil işlemlerinde kredi kartı dönemi

Üyelerin işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara da değinen Tuna, oda bünyesindeki tüm tescil işlemlerinde kredi kartıyla ödeme uygulamasının başladığını açıkladı. Yeni uygulamayla ticaret sicil harcı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti ve Rekabet Kurumu payının da kredi kartıyla ödenebileceğini belirtti.

K Yetki Belgesi ALTSO'da verilecek

Eşya ve yük taşımacılığı yapan firmalar için önem taşıyan K Yetki Belgelerinin ALTSO bünyesinde de düzenlenebilmesi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüğünü aktaran Tuna, "Sayın Başkanımıza K Belgesi için talebimizi ilettim. İnşallah önümüzdeki günlerde K Belgesi'ni odamızda vermeye başlayacağız" dedi.

Damlataş ve 25 Metrelik Yol bölgesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinlediklerini belirten Tuna, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e gerçekleştirilen ziyaretlerde de üyelerin sorunları ve çözüm önerilerinin gündeme getirildiğini ifade etti.

Öğretmen meclis üyelerine çiçek takdim edildi

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Tuna, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Alanya'da hayatını kaybeden öğretmenler İhsan Uysal ve Yasin Demir'i de anan Tuna, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Toplantının sonunda ALTSO Meclisinin öğretmen üyeleri Meclis Katip Üyesi Gönül Başıeğri ile Meclis Üyesi Gülnur Erbudak Ağca'ya çiçek takdim edilerek Öğretmenler Günü kutlandı.