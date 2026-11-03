ALTSO üyeleri ticaret sicil harcı ve ilan ücretini kredi kartıyla ödeyebilecek

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO), tüm tescil işlemlerinde kredi kartıyla ödeme dönemi başladı. Yeni uygulamayla birlikte ticaret sicil harcı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti ve Rekabet Kurumu payı da kredi kartıyla ödenebilecek.

ALTSO Yönetim Kurulu'nun 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, oda bünyesinde yürütülen tüm tescil işlemlerinde kredi kartıyla ödeme uygulaması hayata geçirildi. Daha önce nakit veya banka havalesi/EFT yoluyla tahsil edilen ticaret sicil harcı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti ve Rekabet Kurumu payı da yeni düzenlemeyle kredi kartıyla tahsil edilecek.

Başkan Tuna'dan üyelere müjde

ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, uygulamanın üyelere hayırlı olmasını dileyerek, oda hizmetlerinde üyelerin işlemlerini kolaylaştırmaya ve daha pratik çözümler sunmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde hayata geçirilen uygulamayla üyelerin ödeme işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor. Yeni uygulama sayesinde üyelerin nakit taşıma veya banka üzerinden ayrıca havale/EFT yapma ihtiyacı azalırken, tescil işlemlerinin daha pratik şekilde tamamlanması sağlanacak.