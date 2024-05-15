Amasra\'da Kadınların El Emekleri Kooperatif Çatısı Altında Buluşuyor

Ekonomi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kadınların el emeklerinin kooperatif çatısı altında buluşturmak için çalışma başlatıldı. Düzenlenen toplantıda kooperatifleşmenin yanı el sanatları için katalog çalışmasının yapılması, internet ortamında satışı gibi konularda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Amasra ilçesinde El sanatları Derneği Başkanı Sevgi Can, dernek üyeleri, ilçede bulunan usta öğreticileri, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın daveti üzerine Amasra Belediyesinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Çakır tarafından karşılanan dernek yöneticileri, usta öğreticiler ile yapılan toplantıda, Amasra Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek proje ile kooperatifleşme, katalog çalışması ve internet ortamında el yapımı ürünlerin satışı gibi konular gündeme geldi. Amasra'da kadınlara destek olmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Amasra'da faaliyetlerini sürdüren el emeği ve göz nurumuz olan el sanatlarımız ile güçlü olduğumuz asta öğreticilerimizle dostlarımızla bir araya geldik. Amasra'da yaz sezonu içerisinde birçok ürün misafirlerimizle buluşuyor. Ancak Amasra'yı da aşan hem doğrudan satışı da aşan hem dijital ortam hem de kataloglama çalışmasıyla üretici kadınlarımızı destekleyecek bir çalışmanın ilk toplantısını yapmak için bir araya geldik belediye olarak da bu sürece aracılık ederek zaten güçlü olan kadınlarımızı ekonomik anlamda da desteklemek için bir çalışma planlıyoruz. Katalog çalışması ve dijital çalışmanın ardından ise asıl hedefimiz kooperatifleşmedir. Bu amaç içinse niyetimiz derneklerimiz kurs öğretmenlerimiz ve Amasralı kadınlarımızla birlikte yol yürümek" dedi.

Yöresel ürünlere destek verildi

Çakır, daha önce de yöresel ürünlere de destek verdiklerini hatırlatarak, "Daha önceleri yöresel ürünler, bostan ürünleri diye tabir ettiğimiz, turşu, reçel, marmelat, kozalak pekmezi gibi ürünlerin satışları üzerinden kadınlarımıza destek olduk. Ancak bu ürünlerde belediyemizin satış alanlarındaki tezgahlar haricinde bir ihtiyaçları olmadığını gördük. Sezon içinde üretici kadınlarımızın ellerindeki ürünleri satış noktasında zorlanmadığını gördük. İleride bu ürünlerde de üretim fazlalığı söz konusu olursa satış noktasında onlarla da aynı çalışma içinde oluruz. Ancak bu gün önceliğimiz ustalık gerektiren, el emeği ile yapılan ve bu yöreye özgü değerler. Birlikte görünür kalalım, pazarlanmasına da destek verelim. Bu ürünleri sadece katalog yani internet üzerinden değil ilerleyen süreçlerde, fuarlarda da birlikte tanıtalım. Buradaki pazarı büyütelim. Kadınlarımızın ürünleri piyasasını bulsun ve gelir elde etsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasra El Sanatları Dernek Başkanı Sevgi Can ise yaptığı konuşmada, "11 yıldır Amasra El Sanatları Derneğinin Başkanlığını yapıyorum. Mümkün olduğu kadar Bartın ve Amasra'ya has olan tel kırma işlemi, mısır soyma ile Türk nakışı, kanaviçe gibi el sanatlarında derneğimiz faaliyet göstererek ürünlerimizi tanıtmaya ve satışını yapmaya çalışıyoruz. Bugün de Amasra Belediye Başkanımız Sayın Recai Çakır bir toplantı tertipleyerek bizleri buraya davet etti. Bu toplantının çok önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz, kooperatifleşme yolunda ilk toplantımız Amasra'ya ve Amasralı kadınlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu

Toplantının sonraki bölümlerinde taraflar ilerleyen süreçte yapılması gerekenleri tartışarak yol haritasını belirledi. Kurs öğreticilerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BARTIN