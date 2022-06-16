Amasya Belediyesi'nin Hatuniye Mahallesi'ndeki projesine DOKAP'tan destek - Son Dakika
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Amasya Belediyesi'nin Hatuniye Mahallesi'ndeki projesine DOKAP'tan destek

16.06.2022 18:45
Amasya Belediyesi'nin Hatuniye Mahallesi'ndeki projesine DOKAP'tan destek

Amasya Belediyesi'nin Hatuniye Mahallesi'ni tarihi dokusuna uygun şekilde yenilemeyi planladığı proje Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenecek.

Amasya Belediyesi'nin Hatuniye Mahallesi'ni tarihi dokusuna uygun şekilde yenilemeyi planladığı proje Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenecek. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin projenin imza protokolünü imzaladı.

Hatuniye Mahallesi'nde özgün ve tarihi mimariyi koruyacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Sarı, Hatuniye Mahallesinin Turizm Potansiyelinin Artırılması Projesine DOKAP'ın 3 Milyon 128 bin TL tutarında katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Sarı ve ekibinin güzel bir proje sunduklarına değinen DOKAP Başkanı Gültekin de, "Bizde bu projeyi desteklemeyi uygun gördük. İnşallah Amasya'mız değişiyor, güzelleşiyor, kalkınıyor. Değerli Başkanımızın çalışmalarını bizler takdirle takip ediyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Amasya Belediyesi'nin Hatuniye Mahallesi'ndeki projesine DOKAP'tan destek
Amasya Belediyesi'nin Hatuniye Mahallesi'ndeki projesine DOKAP'tan destek

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Projesi, Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya Belediyesi'nin Hatuniye Mahallesi'ndeki projesine DOKAP'tan destek - Son Dakika

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