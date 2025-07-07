Amasya\'da 4 Bin Ton Tohumluk Buğday Hasadı

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde 4 bin ton sertifikalı tohumluk buğday üretimi bekleniyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmenin verimli arazilerinde başlayan bu yılki hasatta olgunlaşan başaklar biçerdöverler ve iş makineleri kullanılarak hasat ediliyor.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, 7 bin 364 dekar alanda 4 bin ton mahsul üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Tohumluk amaçlı üretilen ekmeklik buğdayların tamamının Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıldığını belirten Altıparmak, sertifikalı hububat tohumu olarak değerlendirdikleri mahsulü hasat sonrası tohum hazırlama tesislerinde eleyip paketledikten sonra satışa hazır hale getirdiklerini söyledi.

İşletmede kurban kesilen hasat başlangıcına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, biçerdöver kullandı. Hasat programında İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de yer aldı. - AMASYA