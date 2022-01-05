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Amasya'da 5 yeni kamu binası hizmete girecek - Son Dakika

Amasya'da 5 yeni kamu binası hizmete girecek

05.01.2022 20:41
Amasya'da 5 yeni kamu binası hizmete girecek

Amasya'da çeşitli kurumlara ait 5 yeni kamu binası hizmete girecek.

Amasya'da çeşitli kurumlara ait 5 yeni kamu binası hizmete girecek.

İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ziyaret Kasabası Aile Sağlığı Merkezi ve Yüzevler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi binasının inşaatı tamamlandı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının da inşası sürüyor. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, incelemelerde bulunduğu modern binaların özellikleri ve inşaat süreci hakkında daire müdürlerinden detaylı bilgiler aldı.

Şehit yakınları, gaziler, engelliler ve diğer dezavantajlı grupların yoğun şekilde hizmet aldığı Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğünün yeni binasında hizmet vereceğini de vurgulayan Vali Masatlı, istihdamın arttırılmasıyla çalışanlara yönelik hizmetleriyle öne çıkan Çalışma ve İş Kurumu inşaatının da süratle devam ettiğini belirtti.

Türk halkının dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınında sağlık altyapısı sayesinde diğer ülkelere kıyasla hiçbir mağduriyet yaşamadığının altını çizen Mustafa Masatlı, 'Bu durum güçlü bir sağlık altyapısıyla sağlanmıştır. Bu anlamda Ziyaret Kasabası ile Yüzevler Mahallesinde yapımları tamamlanan aile sağlığı merkezlerimiz birinci basamak sağlık kuruluşu olarak halkımıza hizmet verecektir. Halkımız bu sayede hafif rahatsızlıkları ve rutin tıbbı işlemleri için kendi mahallelerinde sağlık hizmeti alma imkanı bulacaklardır" diye konuştu.

Masatlı, "Halkımıza bu hizmetleri sunmamız için bizlere imkan sağlayan başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize şükranlarımı arz ediyor, bu binaların yapımlarında emeği geçen kurumlarımıza ve müteahhit firmalara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Amasya'da 5 yeni kamu binası hizmete girecek
Amasya'da 5 yeni kamu binası hizmete girecek
Amasya'da 5 yeni kamu binası hizmete girecek

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Mustafa Masatlı, İnşaat, Amasya, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya'da 5 yeni kamu binası hizmete girecek - Son Dakika Ekonomi


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