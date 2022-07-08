Amasya'da 6 aylık istihdam ve mesleki eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı - Son Dakika
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Amasya'da 6 aylık istihdam ve mesleki eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı

08.07.2022 10:43
Amasya'da 6 aylık istihdam ve mesleki eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı

Amasya'da yılın ilk 6 ayındaki istihdam ve mesleki eğitim faaliyetleri Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

Amasya'da yılın ilk 6 ayındaki istihdam ve mesleki eğitim faaliyetleri Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce ilk altı ay içerisinde düzenlenen istihdam garantili meslek edindirme kurslarından 59 kişi yararlandı. Bunlardan en az yüzde 50'sinin çeşitli sektörlerde istihdam edilmesi planlanıyor. İşbaşı eğitim programlarında da aynı dönemde bin 203 kişinin istihdam edildi. Bu program için dönem içinde harcanan tutar 8 milyon 135 bin TL. Toplum yararına çalışma programlarında ise 4 programda toplam 323 kişi istihdam edildi.

2022 yılının ilk 6 ayının istihdam ve mesleki eğitim açısından son derece verimli geçtiğini belirten Vali Masatlı, "Halkımıza sağlanan bu desteklerden dolayı başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunun 2022 yılı 3. toplantısına Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse ve diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya'da 6 aylık istihdam ve mesleki eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı - Son Dakika

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