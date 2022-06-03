Amasya'da beş yıldızlı otelin inşası başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da beş yıldızlı otelin inşası başlıyor

03.06.2022 16:35
Amasya'da beş yıldızlı otelin inşası başlıyor

Amasya'da önceki belediye binasının yerine yapılacak beş yıldızlı otelin inşası gelecek hafta başlıyor.

Amasya'da önceki belediye binasının yerine yapılacak beş yıldızlı otelin inşası gelecek hafta başlıyor. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Oteli önümüzdeki turizm sezonunda hizmete açmak istiyoruz" dedi.

Otelin yapımını üstlenen firma yöneticisiyle imzaları atan Başkan Sarı, "Arkadaşlarımız Pazartesi günü yüklenici firmaya yer teslimini yapacaklar. Hafta içerisinde kamyonları ve işçileri çalışırken göreceksiniz. Amasya'mızda ayrı bir güzelliğin inşasını göreceksiniz. Niyet hayır, akıbet hayır. İnşaatın yasal süresi 300 gün. Ama biz bunu gece-gündüz çalışarak daha kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Amasyalı hemşerilerimize Hilton Otelimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Bu sayede tarihi şehre güzel ve uluslararası zincire sahip marka bir otel kazandıracaklarına değinen Mehmet Sarı, vadettiği projeler arasındaki otelin anahtarını da makam odasının duvarına astırdı. - AMASYA

YORUMLAR
500
Orta Karadeniz'de TÜFE yıllık yüzde 77,79 arttı Orta Karadeniz'de TÜFE yıllık yüzde 77,79 arttı Merzifon'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı Merzifon'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Kaynak: İHA

Mehmet Sarı, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya'da beş yıldızlı otelin inşası başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:52:03. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da beş yıldızlı otelin inşası başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement