Amasya'da İki Maden Ruhsat Sahası İhale Edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya'da İki Maden Ruhsat Sahası İhale Edilecek

Amasya İl Özel İdaresi, Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Gözlek köyü civarında bulunan 8,55 ve 7,40 hektarlık maden ruhsat sahalarını açık teklif artırma usulü ile ihale edeceğini duyurdu. Sahaların ihalesi 6 Ağustos'ta yapılacak ve isteklilerin şartname ve ekleri satın almaları gerekmektedir.

26.07.2024 09:07
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Amasya İl Özel İdaresince Amasya'da iki maden ruhsat sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Gözlek köyü civarında 8,55 ve 7,40 hektar alana sahip I (a) grubu maden ruhsat sahaları açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri sırasıyla 583 bin 791 lira ve 548 bin 259 lira olarak belirlenen sahaların ihaleleri, 6 Ağustos'ta 10.00-10.20 saatleri arasında Amasya İl Özel İdaresi 3. Kat Encümen Odasında yapılacak.

İhaleye girecek isteklilerin şartname ve eklerini, 1000 lira karşılığında satın almaları zorunlu olacak. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri Amasya İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Amasya'da İki Maden Ruhsat Sahası İhale Edilecek - Son Dakika

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