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Amasya'da tarımsal üretim planı masaya yatırıldı - Son Dakika
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Amasya'da tarımsal üretim planı masaya yatırıldı

Amasya'da düzenlenen toplantıda tarımsal üretimin planlanması konuşuldu. Vali Yılmaz Doruk, planlı üretimin verimliliği artıracağını ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçileceğini belirtti. Toplantıya kurum müdürleri de katıldı.

Amasya\'da tarımsal üretim planı masaya yatırıldı
26.01.2024 - 16:09,
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Amasya'da ildeki tarımsal üretimin planlanmasına ilişkin çalışmalar masaya yatırıldı.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya başkanlık eden Vali Yılmaz Doruk, tarımsal üretim planının uygulamaya konulmasıyla birlikte ilde yetişen ürünlerin planlı ve ihtiyaca göre üretileceğini, bu sayede verimliliğin de artarken ortaya çıkan fiyat dalgalanmalarının da önüne geçileceğini paylaştı.

Şehrin tarım alanında gelişimine yönelik süren çalışmaların değerlendirildiği toplantıya kurum müdürleri de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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