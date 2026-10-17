Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 170 bin 435'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 170 bin 435'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Eylül 2026 sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 8 bin 881 artarak 170 bin 435'e ulaştı. Kentte yıllık bazda en yüksek artış yüzde 12,6 ile motosikletlerde kaydedildi.

Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, 2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 8 bin 881 artarak 170 bin 435'e yükseldi. Kentte yıllık bazda en yüksek artış yüzde 12,6 ile motosiklet sayısında kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Eylül 2026 motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir yılda yüzde 5,5, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Kentte eylül ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 8 bin 881 artarak 170 bin 435'e çıktı.

Eylül ayı sonu itibarıyla Amasya'da trafiğe kayıtlı 170 bin 435 aracın 79 bin 67'sini otomobiller oluşturdu. Kentte ayrıca 36 bin 643 motosiklet, 25 bin 508 traktör, 21 bin 410 kamyonet, 4 bin 4 kamyon, 2 bin 740 minibüs, 621 otobüs ve 442 özel amaçlı taşıt bulunuyor. Toplam araçların yüzde 46,4'ünü otomobiller, yüzde 21,5'ini motosikletler, yüzde 15'ini traktörler ve yüzde 12,6'sını kamyonetler oluşturdu.

Amasya'da eylül ayında 4 bin 154 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinin yüzde 63,9'unu otomobiller oluştururken, motosikletler yüzde 12, kamyonetler ise yüzde 10,8 pay aldı.

Amasya'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısındaki yıllık artışta ilk sırayı yüzde 12,6 ile motosikletler aldı. Motosikletleri yüzde 8,3 artışla özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 5,2 artışla otomobiller izledi.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuOtomobilEkonomiAmasyaUlaşımGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak 31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:20
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa’da ayağını niye kırdığını açıklasın
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:33:03. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 170 bin 435'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei