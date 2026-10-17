Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 170 bin 435'e yükseldi

Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, 2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 8 bin 881 artarak 170 bin 435'e yükseldi. Kentte yıllık bazda en yüksek artış yüzde 12,6 ile motosiklet sayısında kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Eylül 2026 motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir yılda yüzde 5,5, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Kentte eylül ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 8 bin 881 artarak 170 bin 435'e çıktı.

Eylül ayı sonu itibarıyla Amasya'da trafiğe kayıtlı 170 bin 435 aracın 79 bin 67'sini otomobiller oluşturdu. Kentte ayrıca 36 bin 643 motosiklet, 25 bin 508 traktör, 21 bin 410 kamyonet, 4 bin 4 kamyon, 2 bin 740 minibüs, 621 otobüs ve 442 özel amaçlı taşıt bulunuyor. Toplam araçların yüzde 46,4'ünü otomobiller, yüzde 21,5'ini motosikletler, yüzde 15'ini traktörler ve yüzde 12,6'sını kamyonetler oluşturdu.

Amasya'da eylül ayında 4 bin 154 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinin yüzde 63,9'unu otomobiller oluştururken, motosikletler yüzde 12, kamyonetler ise yüzde 10,8 pay aldı.

Amasya'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısındaki yıllık artışta ilk sırayı yüzde 12,6 ile motosikletler aldı. Motosikletleri yüzde 8,3 artışla özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 5,2 artışla otomobiller izledi.