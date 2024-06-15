Amasya'da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde Kiraz Teşvik Yarışması Yapıldı

Ekonomi

Amasya'da 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması yapıldı. 45 yarışmacının yetiştirdikleri kirazları sunduğu yarışmada birinci seçilen Nezlet Çekiç 5 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinci olan Naile Göl 4 bin TL, Turgut Karakaya ise 3 bin TL'lik para ödülü aldı. Üreticilere ödüllerini Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve protokol üyeleri verdi.

Bu yıl 50 bin tonun üzerinde bir rekolte bekleniyor

Amasya'da geçen kiraz üretiminden ekonomiye yıl 1,1 Milyar TL katkı sağlandığını belirten Vali Doruk, bu yıl 50 bin tonun üzerinde bir rekolte beklendiğini açıkladı. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Amasya İl Özel İdaresi ve DOKAP'ın desteğiyle hazırladığı toplam tutarları 2,1 Milyon TL olan projelerle 61 bin 700 adet kiraz fidanından oluşan bin 234 dekar kiraz bahçesi tesis edildiğine de hatırlatan Doruk, "Bu noktada üreticilerimiz de kirazımızı daha kaliteli ürettiklerinde hem kendi gelirleri çoğalacak hem de Amasya kirazımızın pazar payı ile bilinirliği artacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem kiraz üreticilerimize hem de diğer çiftçilerimize devletimizin destekleri de artarak devam edecektir. Bu tür yarışmalar aslında sizlerle bir arada olmak için bir vesile olmakla birlikte, alın teriyle yetiştirdiğiniz tüm kirazlar bizlerin nezdinde zaten birincidir" diye konuştu.

Ödül programına AK Parti milletvekili Haluk İpek ve CHP milletvekili Reşat Karagöz ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi de katıldı. - AMASYA