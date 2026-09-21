Amasya Gümüşhacıköy\'de OSB protokolü Vali Önder Bakan\'ın katıldığı törenle imzalandı

Amasya Gümüşhacıköy'de OSB protokolü Vali Önder Bakan'ın katıldığı törenle imzalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Önder Bakan ve diğer yetkililer, Gümüşhacıköy'de kurulacak OSB'nin kuruluş protokolünü Amasya Valiliği'ndeki törende imzaladı. Valilik açıklamasında, kazanımın ilçeye iş sahası ve istihdam sağlayacağı, hayırlı olması temenni edildi; törene AK Partili milletvekilleri katıldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde oluşturulacak Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kuruluş protokolü imzalandı.
Amasya Valiliği'nde düzenlenen törende protokole imzalar Vali Önder Bakan ve diğer yetkililer tarafından atıldı. Törene ilişkin valilikten yapılan açıklamada, "İlçemize yeni iş sahası ve istihdam sağlayacak bu büyük kazanımın, Amasya'mıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı.
Kaynak: İHA
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