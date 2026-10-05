Çeltek'te maden ocakları sustu: Amasya'da 294 işçinin sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Çeltek'te maden ocakları sustu: Amasya'da 294 işçinin sözleşmesi feshedildi

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Çeltek\'te maden ocakları sustu: Amasya\'da 294 işçinin sözleşmesi feshedildi
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Merzifon ve Suluova'daki iki maden sahasında üretimin durmasıyla 294 madenci işini kaybetti. Sözleşmeleri teknik ve mali gerekçelerle fesheden şirket Yeni Anadolu Madencilik. 6 Şubat depremlerinde arama-kurtarmaya katılan işçiler gelecek kaygısı taşırken, sendika 75 yıllık işletmede 16 milyon tonu aşan rezerv olduğunu vurguladı.

Amasya'daki Çeltek kömür ocaklarında üretim durdu, 294 madenci işsiz kaldı.

Üretimin durduğu Merzifon ile Suluova ilçelerindeki iki maden sahasında yıllardır çalışan işçilerin sözleşmeleri, teknik ve mali sebepler nedeniyle Yeni Anadolu Madencilik firması tarafından feshedildi. 6 Şubat'ta depremin vurduğu şehirlere gidip hayatlar kurtaran madenciler, gelecek kaygısıyla kara kara düşünmeye başladı.

16 MİLYON TONDAN FAZLA REZERV VAR

Bölgede 16 milyon tondan fazla rezervin olduğunu belirten Maden İş Sendikası Suluova Şube Başkanı Cemil Güven, "Burası 75 yıllık bir işletme. Mutlaka çalıştırılmalı, insanlar ekmek yemeli. Buranın kapatılmasının amacını kimse izah edemez" dedi.

6 ŞUBAT'TA DEPREMZEDELERE UMUT OLMUŞLARDI

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından gönderildikleri bölgede 25 gün arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığını anlatan maden işçisi Hüseyin Tonkır, "Arkadaşlarımızla depremzedelere umut olmaya çalışmıştık. Şimdi de vatandaşımızın, devletimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Umuda ihtiyacımız var. Çünkü ben okula giden çocuğuma utancımdan 'işsizim' diyemiyorum" şeklinde konuştu.

EKMEK TEKNEMİZ KAPANMASIN

Bölgede birçok ailenin maden ocaklarındaki kazançla geçimlerini sağladığına işaret eden Emrah Korkmazlı ise, "Ekmek teknemizin kapanmasını istemiyoruz. Bu memlekette madenciler 6 Şubat'ta halkının yanındaydı. Şimdi de madencinin depremi. Biz halkımızın yanımızda olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yer altı kaynaklarının üretime dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Türk-İş Amasya İl Başkanı Ayturan Küpçü de, "Ekmeğini taştan, kömürden çıkartan 294 arkadaşımız bugün işsiz kaldı. Çocukları okula gidiyor. Biz onları bu halde gördüğümüzde üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çeltek'te maden ocakları sustu: Amasya'da 294 işçinin sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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