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Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak - Son Dakika

Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak

19.10.2021 16:42

Amazon, tatil mevsiminde yapılacak ürün teslimlerine yardımcı olmak için ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçiyi bünyesine alacak.

Şirket açıklamasında, mevsimlik işler de dahil olmak üzere ABD'deki bütün Amazon işlerinde ortalama başlangıç saat ücretinin 18 ABD doları olduğu belirtildi.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTMAMIZA YARDIM OLUYOR"

Amazon'un küresel müşteri memnuniyetinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Alicia Boler Davis, "Dolgun ücret ve yan ödemeleri olan tam zamanlı, yarı zamanlı ve şimdi de mevsimlik işler sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Davis şöyle devam etti:

"Mevsimlik personel alımlarımız müşterilerimize verdiğimiz sözleri tutmamıza yardımcı olurken tam zamanlı çalışanlarımıza da yoğun dönemlerde esneklik sağlamaktadır."

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPACAK?

Amazon'da işe alınacakların çalışma alanları arasında istifleme, toplama, paketleme, sevkiyat ve daha birçok alan bulunuyor. Amazon, yeni alınacak personelin ABD içerisinde yüzlerce kent ve kasabada istihdam edileceğini söyledi.

Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Amazon, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak - Son Dakika
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