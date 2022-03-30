Amazon Prime Video Türkiye'nin Nisan 2022 takvimi açıklandı - Son Dakika
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Amazon Prime Video Türkiye'nin Nisan 2022 takvimi açıklandı

30.03.2022 16:06
Amazon Prime Video Türkiye'nin Nisan 2022 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video, nisan ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı.

Amazon Prime Video, nisan ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, nisan ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında beklenmedik bir biçimde yolları kesişen Gary ve Mary'nin hikayesini konu alan Wolf Like Medizisinin birinci sezonu, başarısız bir kurtarma operasyonunun çok fazla insanı kurban etmesinin ardından CIA'in kendi içindeki hesaplaşmalarını mercek altına alan All The Old Knives ve anlaşılmaz bir gizemi keşfeden çiftlik sahibi Royal Abbott'in hikayesine odaklanan Outer Range yer alıyor.

Bu yapımların yanı sıra popüler dizi Undone'ın yıldızları da uzun zamandır beklenen ikinci sezon öncesinde özel bir bölümle seyicilerin karşısında çıkıyor. Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler gibi birçok ayrıcalığa aylık 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.

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Amazon Prime, Türkiye, Nisan, CIA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon Prime Video Türkiye'nin Nisan 2022 takvimi açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amazon Prime Video Türkiye'nin Nisan 2022 takvimi açıklandı - Son Dakika
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