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Amazon Türkiye'de "Bebek Dünyası" açıldı - Son Dakika

Amazon Türkiye'de "Bebek Dünyası" açıldı

01.02.2022 11:23
Amazon Türkiye'de "Bebek Dünyası" açıldı

Yeni ebeveyn olmanın heyecanını yaşayan herkesin hayatını kolaylaştıracak "Bebek Dünyası" kategorisi Amazon Türkiye'de açıldı.

Yeni ebeveyn olmanın heyecanını yaşayan herkesin hayatını kolaylaştıracak "Bebek Dünyası" kategorisi Amazon Türkiye'de açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bebek Dünyası ile Amazon Türkiye müşterileri, artık bebekleri için ihtiyaç duyacakları tüm ürünlere Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulaması üzerinden tek çatı altında, açılışa özel yüzde 60'a varan indirimlerle ulaşabiliyor.

Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulaması üzerinden erişilebilen Bebek Dünyası, binlerce global ve yerel markanın giyim ve tekstil, oyuncak, bez, bakım ve beslenme ürünlerini tek bir çatı altında müşterilere sunuyor.

Amazon Türkiye, Bebek Dünyası'nın açılışını aynı zamanda Chicco, Philips Avent, BeSafe, Prima, Sleepy, Benetton, Koton, Adidas gibi markaların pek çok ürününde yüzde 60'a varan geçerli indirimleri Prime üyelerine özel kampanyalarla kutluyor.

İndirimlerin yanı sıra Amazon.com.tr müşterileri, Amazon Süper ile seçili ürünlerde 5 ve üzeri ürüne sepette yüzde 5, 10 ürüne ise yüzde 10 ek indirim fırsatıyla daha da tasarruf edebiliyor.

Amazon Prime üyeleri ise yüzde 15'e varan Amazon Süper indirimleri, Prime'a özel ek fırsatlar ve hızlı ve ücretsiz teslimat ayrıcalıklarıyla Bebek Dünyası'nın geniş ürün seçkisinden faydalanabiliyor.

Açılışa özel yüzde 60'a varan indirim 28 Şubat 2022 tarihine kadar sürecek.

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Amazon Türkiye, Amazon, Bebek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon Türkiye'de 'Bebek Dünyası' açıldı - Son Dakika Ekonomi


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