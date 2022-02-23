Amazon Türkiye'den kredi kartlarına vade farksız 12 aya varan taksit imkanı - Son Dakika

Amazon.com.tr müşterileri, 8 Mart'a kadar birçok kategoriden seçili ürünlere tüm kredi kartlarında geçerli, vade farksız 12 aya varan taksit imkanıyla ulaşabilecek.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, 8 Mart'a kadar sürecek kampanya boyunca Amazon Türkiye müşterileri, Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından seçili ürünlerde yapacakları alışverişlerde, kredi kartı fark etmeksizin vade farksız 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabilecek.

Kampanya kapsamında müşteriler, bilgisayar, kulaklık, kişisel bakım, yapı market ve bebek gibi pek çok kategoriden ürüne Amazon Türkiye'nin güvenilir ve hızlı teslimat seçenekleriyle ulaşırken, vade farkından doğabilecek ek masraflardan da tasarruf edebilecekler.

Amazon Prime üyeleri ise herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerinin keyfini bu kampanya süresince de çıkarmaya devam edecek.