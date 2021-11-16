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Amazon Türkiye, "Gülümseten Cuma"da binlerce ürünü kapsayan fırsatlar sunuyor - Son Dakika

Amazon Türkiye, "Gülümseten Cuma"da binlerce ürünü kapsayan fırsatlar sunuyor

16.11.2021 11:52
Amazon Türkiye, "Gülümseten Cuma"da binlerce ürünü kapsayan fırsatlar sunuyor

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Gülümseten Cuma Fırsatları" boyunca tüm Amazon müşterilerine hem en popüler markaların hem de küçük işletmelerin binlerce ürününde fırsatları çok geniş bir seçkide sunduklarını belirtti.

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Gülümseten Cuma Fırsatları" boyunca tüm Amazon müşterilerine hem en popüler markaların hem de küçük işletmelerin binlerce ürününde fırsatları çok geniş bir seçkide sunduklarını belirtti.

Marriott, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gülümseten Cuma"nın her yıl kasım ayında müşterilere kitap, moda, ev ve yaşam, kişisel bakım, oyuncak, elektronik ve diğer tüm kategorilerde avantajlar sundukları fırsat etkinliklerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

"Amazon Türkiye müşterileri bu yıl 14-29 Kasım arasında Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasında pek çok popüler markanın ürünlerine kaçırılmayacak indirimlerle sahip olurken, yılın en yoğun alışveriş döneminde alışveriş deneyimlerini iyileştirecek sayısız fırsattan da yararlanabiliyor." ifadelerini kullanan Marriott, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gülümseten Cuma'yı kaçırılmayacak fırsatlar, sayısız avantajlar ve eğlencenin en iyisiyle kutluyoruz. Müşterilerimiz 29 Kasım'a kadar her gün Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasında yüzde 60'a varan indirimlerden faydalanabiliyor. Ayrıca, 3 Aralık'a kadar her cuma saat 21.00'da sevgili Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz, @amazon.tr resmi Instagram hesabımızda bol kahkaha ve inanılmaz fırsatlarla izleyicilerle canlı yayında buluşuyor.

Tüm bunlara ek olarak Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca alışveriş yapan müşterilerimize, düzenlediğimiz bir çekilişle harika sürprizler kazanma şansı sunuyoruz. Gülümseten Cuma dönemi boyunca 100 TL ve katları tutarında alışveriş yaparak çekilişe katılan Amazon müşterileri arasından 10 şanslı kişi, ocak ayında sevgili Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Amazon Gülümseten Cuma Partisine 2 kişilik davetiye kazanacak. 2 kişi 5 bin TL, 10 kişi bin TL ve 10 kişi 500 TL değerinde Amazon hediye çekinin de sahibi olacak."

"Fırsatları çok geniş bir seçkide sunuyoruz"

Marriott, "Gülümseten Cuma Fırsatları" boyunca tüm Amazon müşterilerine hem en popüler markaların hem de küçük işletmelerin binlerce ürününde fırsatları çok geniş bir seçkide sunduklarını belirterek, "Müşterilerimiz ister kendileri için, isterlerse aileleri ve arkadaşları için yeni yıl hediyelerinde erken indirimlerden yararlanıyor olsunlar, ihtiyaç duydukları ve istedikleri ürünleri en cazip fiyatlardan satın aldıklarını bilerek, güvenle alışveriş yapabiliyorlar." diye konuştu.

Yılın bu en hareketli alışveriş döneminde müşterilerinin daha keyif dolu bir alışveriş deneyimi yaşamalarına yardımcı olmak için de birçok avantaj sunduklarını aktaran Marriott, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. Aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'daki Amazon Türkiye müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyoruz. Bu şehirlerdeki Prime üyesi olmayan müşteriler 7,90 TL'ye pazar günü teslimat hizmetinden yararlanabilirken, Prime üyeleri bu seçenekten ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Ayrıca bu yıl yıldızlı ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi de sunmaya başladık. Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse, aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlıyoruz. Bunun yanı sıra bütün Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Yapı Kredi World kart sahipleri yıl sonuna kadar 12 aya varan vade farksız taksit seçeneğinden faydalanabiliyor."

Marriott, "Gülümseten Cuma"nın aynı zamanda Amazon ile alışveriş yapmanın rahatlığını deneyimlemek ve birçok avantajdan yararlanmaya başlamak için yılın en iyi zamanı olduğunu belirterek, "Bütün yeni müşterilerimize ilk siparişleri için ücretsiz kargo olanağı sunuyoruz. Amazon mobil uygulamasından 120 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, ödeme ekranında anında 30 TL indirim kazanıyor. Uzattığımız iade süreleri sayesinde müşteriler, satın aldıkları pek çok ürünün 31 Ocak 2022'ye kadar ücretsiz olarak iade edilebileceğini bilerek güvenle alışveriş yapabiliyor." dedi.

"KOBİ satış ortaklarımızın girişimci ruhunu hayranlıkla takip ediyoruz"

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, KOBİ satış ortaklarının Amazon'daki başarısının, büyük yatırımlar yaptıkları ve çok önem verdikleri bir konu olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz için harika bir deneyim yaratmak için satıcılarımıza güveniyoruz; dünya çapında Amazon mağazasında satın alınan her şeyin yarısından fazlasını satış ortaklarımız satıyorlar ve satışların yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyorlar. KOBİ'lerin Gülümseten Cuma boyunca rekabetçi fiyatlar sunabilmelerini desteklemek adına Amazon Lojistik üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerin komisyon oranlarında yüzde 80'e varan indirimler sunduk. Amazon Lojistik Ürünleri Prime Programı'na dahil olan satıcılarımızın ürünleri otomatik olarak Prime'a uygun hale geliyor ve Prime rozeti kazanarak müşteriye ücretsiz gönderim, aynı veya bir sonraki gün teslimat ve erken Prime fırsatları gibi avantajlar ile sunuluyor. KOBİ satış ortaklarımızın girişimci ruhunu ve her zaman gelişmeye açık yapılarını hayranlıkla takip ediyoruz. Gülümseten Cuma ve sonrasında onlara destek olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Marriott, sözlerini şöyle tamamladı:

"Prime, Gülümseten Cuma Fırsatları'nı daha da muhteşem getirmek için alışverişin, indirimlerin ve eğlencenin en iyisini sunuyor. İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ndeki Prime üyeleri sepet alt limiti olmaksızın aynı gün ücretsiz teslimatın keyfini çıkarırken; İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kocaeli ve diğer 13 şehirdeki Amazon Prime üyeleri ücretsiz ertesi gün teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Diğer illerdeki Prime üyeleri ise Amazon'un bedava ve hızlı kargo seçeneklerinden faydalanabiliyor. Gülümseten Cuma Fırsatları döneminde Prime üyeleri, kendilerine özel sunulan indirimlerle moda, elektronik, bebek ve daha birçok kategorideki binlerce ürüne muhteşem fırsatlarla sahip olabiliyor.

Prime üyeliği, Prime Video ile ödüllü film ve TV dizilerine sınırsız erişimin yanı sıra Prime Gaming ile de kalıcı olarak kitaplığınızda tutabileceğiniz ücretsiz indirilebilir oyunlar, ücretsiz oyun içi ganimetler, karakterler, kostümler, takviyeler, yükseltmeler; favori yayıncınızın Twitch kanalına 30 günlük ücretsiz abonelik ve çok daha fazlasını da kapsıyor. Örneğin 19 Kasım'da, uzun süredir beklenen ve 90 milyon kitap satışıyla tüm zamanların en popüler fantastik kitap serilerinden biri olan Zaman Çarkı'nın (The Wheel of Time) TV uyarlaması yalnızca Prime Video'da, Türkçe altyazı seçeneği ile izlenebilir olacak. Ayrıca Prime Gaming, Kasım ayında 9 yeni içeriği ve en popüler oyunlarda pek çok oyun içi ganimeti üyelere sundu. Prime Gaming'in sunduğu bu avantajlar her ay yenilenerek oyunseverlerle buluşuyor. Prime üyeliğini başlatmak son derece kolay bir süreç. Tüm müşterilerimiz, amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek Prime üyeliklerini ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatarak Prime ile sunduğumuz tüm imkanlardan hemen faydalanmaya başlayabilirler."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon Türkiye, 'Gülümseten Cuma'da binlerce ürünü kapsayan fırsatlar sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Amazon Türkiye, "Gülümseten Cuma"da binlerce ürünü kapsayan fırsatlar sunuyor - Son Dakika
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