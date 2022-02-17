Amazon Türkiye, Türk KOBİ'lerinin güçlenmesine katkıda bulunuyor

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon Lojistik (FBA) hizmetinden faydalanan ve Amazon Avrupa mağazalarından birinde hesabı olan KOBİ'lerin, ürünlerini 27 Avrupa ülkesindeki 340 milyon müşteriye hızlı ve güvenilir teslimatla ulaştırarak büyüme şansı elde edebildiğini belirtti.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA programı ve DNA organizasyon tarafından düzenlenen Liderlik Zirvesi 6'ncı yılında "Yarından Sonraki Gün" temasıyla çevrim içi olarak gerçekleşti. Alanında öncü liderlerin deneyimlerini aktardığı zirve, Türkiye'nin önde gelen global ve yerel şirketlerinden birçok konuşmacıyı ağırladı.

"Liderlik İlkeleriyle Yönetim ve İnovasyon" oturumunda konuşan Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon'un bir startuptan global bir şirkete dönüşümünün temelinde yatan ve dünyanın her yerindeki müşteriler ve KOBİ'ler için değer yaratan "Liderlik İlkeleri" hakkında bilgiler paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Richard Marriott, Amazon'un iş modelinin merkezinde kuruluşundan beri müşteri odaklılık, keşfetme tutkusu, operasyonel mükemmellik ve uzun vadeli düşünme ilkelerinin yer aldığını belirtti.

Amazon'un kuruluşundan beri hiç değişmeyen en temel değerlerinden en önemlisinin, müşteri odaklılık olduğunu aktaran Marriott, "Amazon olarak her zaman dünyanın en müşteri odaklı şirketi olmak misyonu ile hareket ediyoruz. Yaptığımız her işte bu prensibi bir çıkış noktası olarak alarak, yeni hizmet ve çözümler ortaya koyarken hem müşterilerimizin hem de çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan satış ortaklarımızın beklentilerinden yola çıkarak ilerliyoruz.

Bu doğrultuda müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için her zaman daha iyisini keşfetme tutkusu Amazon'un DNA'sında bulunuyor. Bu değerler, otomasyon, etkin yönetim ve ölçümleme ve uzun vadeli düşünmeyle birleştiğinde başarıyı getiriyor." ifadelerini kullandı.

"KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri için onlara yeni fırsatlar sunuyoruz"

Marriott, Amazon olarak her zaman müşterilerinin uzun vadeli güvenini kazanmayı, kısa vadeli kazançların önünde tuttuklarını ve markalarının gücüne odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amazon'un pazaryeri operasyonları şirketin inovasyon tutkusunun en büyük göstergelerinden biri. Bugün dünya çapında 1,9 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletme Amazon mağazalarında satış yaparak güçleniyor ve işlerini büyütüyor. Dünya çapında Amazon'da satılan ürünlerin neredeyse yüzde 60'ı, çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan satıcılara ait. Amazon büyüdükçe KOBİ'ler büyüyor ve KOBİ'ler büyüdükçe Amazon büyüyor. Bu, kısa vadeli karlılık yerine uzun vadeli olasılıklara odaklandığınızda nasıl bir etki yaratılabildiğine dair harika bir örnek." dedi.

"Amazon'da satış yapan KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri için her zaman yenilikler yaparak onlara yeni fırsatlar sunuyoruz" yorumunu yapan Marriott, şöyle devam etti:

" Örneğin Amazon Lojistik hizmetimizden faydalanan ve Amazon Avrupa mağazalarından birinde hesabı olan KOBİ'ler, bir Avrupa ülkesindeki Amazon lojistik merkezinde depoladığı ürün envanterinden diğer Avrupa ülkelerindeki Amazon müşterilerinin siparişleri için de gönderim sağlayabiliyor ve ürünlerini 27 Avrupa ülkesindeki 340 milyon müşteriye hızlı ve güvenilir teslimatla ulaştırarak büyüme şansı elde edebiliyorlar.

Yine Amazon Lojistik sayesinde kısıtlı kaynaklarla çalışan KOBİ iş ortaklarımızın ürün hazırlama, paketleme, hızlı teslimat ile gönderme süreçlerini onların adına yönetiyor ve bu siparişler için 7/24 müşteri hizmeti sağlıyoruz. Küçük işletmeler teknolojik altyapımız ile onlara sunduğumuz satış raporu, marka kaydı, listeleme, otomatik çeviri gibi hayatlarını kolaylaştıran birçok hizmetten de faydalanabiliyorlar. Kısacası KOBİ'lerimizin işlerini büyütmelerini ve daha fazla müşteriye ulaşmalarını kolaylaştırırken, müşterilerimize de daha fazla ürüne ulaşabilecekleri geniş bir seçki sunuyor, herkes için katma değer yaratıyor ve birlikte büyüyoruz."