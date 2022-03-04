Amazon Türkiye'ye müşteri hizmetlerinde "Yılın En İyisi" ödülü - Son Dakika
Üye Girişi

Amazon Türkiye'ye müşteri hizmetlerinde "Yılın En İyisi" ödülü

04.03.2022 14:43
Amazon Türkiye'ye müşteri hizmetlerinde "Yılın En İyisi" ödülü

Amazon.com.tr, bu yıl 16. kez düzenlenen ve dünyanın en iyilerinin belirlendiği Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde Perakendede Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Amazon.com.tr, bu yıl 16. kez düzenlenen ve dünyanın en iyilerinin belirlendiği Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde Perakendede Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, iş geliştirme ve satış profesyonelleri için dünyanın en büyük ödül etkinliklerinden biri olarak gösterilen Stevie Awards'ta Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde Perakendede Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı kategorisinde altın ödül kazandı.

Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı ödülünü kazanan Amazon.com.tr, bu başarıyla Stevie'de yılın en beğenilenlerinin belirlediği "Müşteri Hizmetlerinde Halkın Seçimi" oylamasına katılma hakkı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, aldıkları ödülle ilgili olarak her gün en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için müşteri odaklılık prensiplerini, yaptıkları her işte bir başlangıç noktası olarak aldıklarını belirterek, "Bunu gerçekleştirmek için hala yolun başında olduğumuza inansak da bu süreçte çalışmalarımızın takdir görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. 16. Stevie Awards'ta müşteri hizmetleri ekibimizin aldığı bu ödül, müşterilerimiz için daha fazla yenilik yapma yolunda bize harika bir motivasyon ve enerji sağlıyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rusya'ya karşı siber savaş başlatan 'teknoloji ordusu' nedir, kimden oluşuyor? Rusya'ya karşı siber savaş başlatan 'teknoloji ordusu' nedir, kimden oluşuyor? Amazon Gaming Week, 8 Mart'a kadar sürecek Amazon Gaming Week, 8 Mart'a kadar sürecek

Amazon Türkiye, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon Türkiye'ye müşteri hizmetlerinde 'Yılın En İyisi' ödülü - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
14:16 Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti! Rekor yüzde 64,58 zam ile karnabaharda
14:05 Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
13:58 Galatasaray'da Kerem'e teklif yağıyor! Rekor bonservisle gidiyor
13:53 Kiev hendek savaşına hazırlanırken, yıkılan Mariupol'da direniş devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 14:51:05. #1.13#
SON DAKİKA: Amazon Türkiye'ye müşteri hizmetlerinde "Yılın En İyisi" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement