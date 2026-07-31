Ambarlı Limanı’nda 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ambarlı Limanı’nda 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ambarlı Limanı’nda 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığı ve Jandarma'nın operasyonunda Ambarlı Limanı'nda 3 ton Pregabalin bulundu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın Ambarlı Limanı'nda düzenlediği operasyonda, yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton Pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ambarlı Limanı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir konteyner, Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda şüpheli bulundu.

Operasyon kapsamında konteynerde yapılan detaylı aramalarda, ticari eşyaların arasına gizlenmiş toz formundaki maddeler tespit edildi. Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde söz konusu maddelerin Pregabalin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki uyuşturucu maddeye el konulurken, olaya ilişkin soruşturmanın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analizi sistemleri, teknolojik imkanlar ve etkin denetim kapasitesiyle, uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içinde mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ambarlı Limanı, Jandarma, Güvenlik, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ambarlı Limanı’nda 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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