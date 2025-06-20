Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "AmChams Bölgesel Ekonomi Zirvesi", 18 ülkeden 150'nin üzerinde kamu ve iş dünyası temsilcisini Atina'da konuk etti.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, AmCham Türkiye'nin yanı sıra, Yunanistan ve Bulgaristan AmCham'leri tarafından ortak olarak düzenlenen "2. AmChams Bölgesel Ekonomi Zirvesi" Atina'da yapıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen etkinliğe 18 ülkeden 150'nin üzerinde kamu ve iş dünyası temsilcisi katıldı. Etkinlikte 120 farklı birebir toplantı gerçekleştirildi.

İlki, 24-25 Ekim 2024'te "AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi" adıyla İstanbul'da düzenlenen zirve, bölgedeki şirketleri bir araya getirme ve Avrasya ve Güneydoğu Avrupa genelinde ticaret, yatırım ve inovasyonu teşvik etme konusundaki taahhüdünü sürdürdü.

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye'nin dünyanın bağlantı noktası olarak sahip olduğu jeostratejik konumuyla en önemli küresel ticaret merkezlerinin kalbinde yer aldığını kaydetti.

Polat, "Yakın coğrafyasında dünyanın en canlı ve dinamik pazarlarını barındıran bölgemiz, nitelikli insan kaynağı, teknoloji ve girişimcilik konusunda yakaladığı ivme, değer zincirlerindeki kilit rolü ve yatırım dostu iş ortamıyla da dikkati çekiyor. Tüm bu unsurlar, Türkiye'yi ve içinde bulunduğu bölgeyi doğal bir yatırım cazibe merkezine dönüştürüyor. AmCham Bölgesel Ekonomi Zirvesi, bu dinamizmin etkisinin yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Bölgemizdeki AmCham kuruluşları, sınır ötesi ekonomik iş birliklerini geliştiriyor ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemede önemli bir rol üstleniyor." açıklamasında bulundu.

"Zirve, ortak değerler ve vizyon etrafında güçlü işbirliği modeli ortaya koyuyor"

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter de geçen yıl İstanbul'da 12 ülkeden AmCham ile başlattıkları bu girişiminin bugün daha geniş bir coğrafyada 20 ülkedeki AmCham ile büyüyerek devam ettiğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Karter, "Bu zirve, yalnızca ekonomik potansiyeli yüksek bir bölgeyi bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda ortak değerler ve vizyon etrafında güçlü bir işbirliği modeli ortaya koyuyor. Amerikan Ticaret Odaları olarak, transatlantik işbirliği ve bölgesel bağların güçlenmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zirve, bölgesel işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yollarının da sponsorları arasında bulduğu zirve kapsamında geniş bir konu yelpazesine yönelik olarak, "Enerji Güvenliği ve Yeşil Geçiş", "Bölgesel Yatırım Fırsatlarına Genel Bakış-AB Ülkeleri", "Bölgesel Ekonomik Görünüm-Büyüme, Enflasyon ve İstikrar", " Dijital Dönüşüm, Yenilik ve Yapay Zeka Devrimi" ve "Gelecek İçin Liderlik" başlıklı oturumlar düzenlendi.