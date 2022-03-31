Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları şubatta beklenenden az arttı - Son Dakika
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Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları şubatta beklenenden az arttı

31.03.2022 16:44
Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları şubatta beklenenden az arttı

ABD'de kişisel gelirler şubatta yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 ile beklenenden az artış kaydetti.

ABD'de kişisel gelirler şubatta yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 ile beklenenden az artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5'lik artış gösterdi.

Bu dönemde piyasa beklentileri dahilinde artan Amerikalıların kişisel gelirleri, ocakta aylık yüzde 0,1 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise şubatta aylık yüzde 0,2'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen yükselişini sürdüren kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,5 artması tahmin ediliyordu. Şubatta yavaşlama gösteren kişisel tüketim harcamalarında artış, ocakta yüzde 2,7 olmuştu.

Fed'in enflasyon göstergesi 40 yılın zirvesinde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık yüzde 6,4 yükseldi.

Söz konusu endeksteki yıllık artış Şubat 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,4 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan yıllık artış da Nisan 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık artış piyasa beklentileri dahilinde gelirken, yıllık yükseliş yüzde 5,5 olan beklentinin biraz altında gerçekleşti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Enflasyon, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları şubatta beklenenden az arttı - Son Dakika


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