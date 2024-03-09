Anadolu Tarım İşletmesi\'nde Yüksek İkizlik Oranıyla 4 Bin 500 Kuzu Hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Anadolu merinosunda, ikizlik oranı yüksek "elit sürü" sayesinde 2027 yılındaki doğum sezonuyla beraber 4 bin 500 kuzuya ulaşılması hedefleniyor.
Safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve tiftik keçisiyle ön plana çıkan işletmede, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2021 yılı itibarıyla et verimi yüksek ve kalitesi yüksek olan Anadolu merinosu ırkı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlandı.
Esenbel mevkisinde işletmeye ait Koyunculuk Ünitesi'nde 2022 yılında marttan itibaren gerçekleşen 1570 kuzu doğumunda yüzde 43 ikizlik oranı yakalandı. Bu kuzulardan 18 aylık olan 650'si ile çoklu doğum yapan 850 koyun küpelenerek oluşturulan "elit sürü"ye geçen yıl ekim ayında koç katımı yapıldı.
Nisan ayının ortasına kadar sürecek doğum sezonunda 2 bin 100 ila 2 bin 200 kuzu beklenirken, ikizlik oranının ise yüzde 45 seviyesine yükseleceği öngörülüyor.
"Kapasitemiz her geçen gün artıyor"
Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan, AA muhabirine, işletmeye ait Koyunculuk Ünitesi'nde 2021 yılı eylül ayında 1200 koyun ve 80 koç ile damızlık Anadolu merinosu yetiştirmeye başladıklarını söyledi.
Doğan, Anadolu merinosunun döl ve et veriminin yüksek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Kaliteli bir ırktır. Meralardan ve kaba yemden oldukça iyi yararlanıyor. Kullandığımız kesif yemi hızlıca ete dönüştürebiliyor. Yaklaşık 90 kilograma ulaşan koçlarımız var. Koyunlarımızda canlı ağırlık 65-70 kilogramın altına düşmüyor. Kuzularımız 6 ayda 55 kilograma kadar ulaşabiliyor. Yün kalitesi de iyi durumda."
Bu sene 18 aylık olan 2022 yılının Anadolu merinoslarından yüzde 95'ini 2023'ün ekim ayında koç katımı yaptıklarını belirten Doğan, işletmedeki doğumların mart ayında başladığını ifade etti.
Mustafa Doğan, şu bilgileri verdi:
"Bu yıl koç katımı yaptığımız 1500 koyunumuzun 650'si Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetişti. Bu koyunlar ilk yavrularını vermeye başladı. Hedefimiz 3 bin koyunun bulunduğu bir sürü oluşturmak. Bu yıl 1500 olan anaç Anadolu merinosu sayını 2024'te 1800'e çıkartacağız. 2027 yılında ise 3 bine yükseltmeyi planlıyoruz. Böylece 4 bin ila 4 bin 500 arasında kuzunun doğmasını hedefliyoruz. Bölgemizin ihtiyacı olan damızlık talebini rahatlıkla karşılayabiliriz. Kapasitemiz her geçen gün artıyor."
Anadolu merinosunda 2022'de doğan erkek kuzuların satışına geçen sene başladıklarını anlatan Doğan, üreticilerin taleplerinin ve geri dönüşlerinin iyi olduğunu dile getirdi.
Üreticilere gayet güzel damızlık koçlar verdiklerini aktaran Doğan, "2024 yılında da satışlarımız sürecek. Talebe yetişemiyoruz. Üreticiler memnun kaldıkları Anadolu merinosunun veriminin iyi olduğunu söylüyor." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Anadolu Tarım İşletmesi'nde Yüksek İkizlik Oranıyla 4 Bin 500 Kuzu Hedefleniyor - Son Dakika
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin sürüyor olması ve teknoloji hisselerindeki düşüşlerle bu hafta karışık bir seyir izlenirken gözler bu ülkenin gelecek hafta salı günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatlar uygun olunca vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Sabah saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, en uygun ve en ucuz ürünleri alabilmek için mücadele etti. Salatalık, havuç, marul, biber, domates, patlıcan, patates, soğan, elma, ıspanak ve portakal gibi ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekti.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gelinlik üretimi yapan bir firma, yaklaşık 8 bin kozadan sembolik bir gelinlik tasarladı. Firma, ipekböcekçiliği üretimini yapılan ilçeye dikkat çekmek amacıyla bu tasarımı gerçekleştirdi. Gelinlik, düzenlenecek olan bir defilede sergilenecek ve talep olması durumunda seri üretime geçilebilecek.
Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, veteriner hekimliğinde yaşanan sorunlar, hayvan sağlığına ve toplum sağlığına etkileri, TVHB'nin çalışmaları, hayvan hakları ve sahipsiz hayvan popülasyonu sorunu gibi konular ele alındı. TVHB Başkanı Murat Arslan, veteriner hekimliğin Türkiye'de stratejik bir meslek olduğunu vurgulayarak, gelecekte salgınlar, gıda kıtlığı, antibiyotik direnci gibi küresel sorunlarla daha fazla karşılaşılacağını belirtti ve yetkilileri uyardı. Ayrıca, veteriner hekimlerin Cumhuriyet döneminde önemli katkılar sağladığına dikkat çekildi.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi' Anadolu Üniversitesi İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda başladı. Kongreye, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre, maliye alanındaki güncel konuların tartışılacağı bir platform sağlamayı hedefliyor.
Adıyaman'ın Koru köyünde yapılması planlanan taş ocağına karşı köylülerin tepkisi devam ediyor. Köylüler, taş ocağının doğaya zarar vereceğini ve su kaynaklarının kirleneceğini savunarak protesto gösterisi düzenledi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B2den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü de durağandan pozitife çıkardı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?