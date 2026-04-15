Ankara: Anadolu'nun Ulaşım Kapısı

15.04.2026 15:21
ATO Başkanı Baran, Ankara'nın ulaşımda stratejik rolünü vurguladı, lojistik yatırımlara dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın hızlı tren, kara yolu ağı ve yurt dışı uçuşlarıyla Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı konumunda olduğunu ifade etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Atılım Üniversitesi ve Ankara Lojistik Üssü işbirliğinde düzenlenen "Doğu-Batı Ekseninde Ankara'nın Ulaştırmadaki Yeni Rolü" konulu panelin açılışına katıldı.

Baran, Ankara Lojistik Üssü Yerleşkesi'ndeki etkinlikteki konuşmasında, ulaştırmanın sadece altyapı meselesi olmadığını, rekabet gücünün belirleyicisi ve ekonominin nabzı anlamında da görev üstlendiğini belirtti.

Dünyada, ticaret, turizm ve sağlık sektörlerindeki gelişimin ulaşım sistemlerine paralel ilerlediğine işaret eden Baran, "Bir şehir ne kadar hızlı, ne kadar entegre ve ne kadar sürdürülebilir bir ulaşım ağına sahipse o kadar güçlü hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, İpek Yolu güzergahı üzerindeki Ankara'nın, tarih boyunca ulaştırmada önemli bir merkez, stratejik bir kavşak noktası olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın merkezi coğrafi konumu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine erişimi kolaylaştırıyor. Kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alması, şehrimizi ulaşım açısından stratejik bir noktaya taşıyor. Bütün bunlar Ankara'ya lojistik açıdan önemli fırsatlar sunuyor. Hızlı tren, kara yolu ağı ve yurt dışı uçuşlarıyla Ankara, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı konumunda."

ATO'nun ulaştırma ve lojistik sektörünü Ankara'nın kalkınmasında stratejik bir alan olarak gördüklerini vurgulayan Baran, "Lojistik altyapının güçlendirilmesi, organize lojistik bölgelerinin yaygınlaştırılması, demir yolu bağlantılarının artırılması ve ulaşım süreçlerinin dijitalleşmesi konularında tüm paydaşlarla işbirliği yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
2 bin 504 yıla hapis cezası alan ’Jet Fadıl’dan yıllar sonra ilk görüntü 2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti
Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı

15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
