Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği

27.03.2022 13:40
Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartlarına yüklediği 34 milyon 746 bin 700 TL'lik mazot desteğinin ardından akaryakıt istasyonlarında hareketlilik yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartlarına yüklediği 34 milyon 746 bin 700 TL'lik mazot desteğinin ardından akaryakıt istasyonlarında hareketlilik yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent ekonomisini canlandırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı mazot desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartlarına yüklenen toplam 34 milyon 746 bin 700 TL'lik mazot desteğinin ardından akaryakıt istasyonlarında hareketlilik yaşandı. Ayaşlı, Haymanalı ve Gölbaşılı çiftçilerden sonra Elmadağlı çiftçiler de yararlandıkları mazot desteği sayesinde tarlalarını sürebileceklerini belirttiler.

Akaryakıt istasyonu işletmecileri de işlerinin açıldığını ifade ederek, Başkent Kartlı çiftçilere ek indirim uyguladı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği
Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği

YORUMLAR
500
Marmarabirlik'te Başkan Hidamet Asa güven tazeledi Marmarabirlik'te Başkan Hidamet Asa güven tazeledi Motorin grubuna 1.39 TL zam geldi Motorin grubuna 1.39 TL zam geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Akaryakıt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:53 Mersin'de köpek sürüsü, yoldan geçen genç kıza saldırdı!
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 13:57:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement