Ankara'da Sanayiciler Güneş Enerjisine Yöneliyor

06.05.2026 00:52
ASO Başkanı Ardıç, sanayicilerin yenilenebilir enerji yatırımlarına ilgi gösterdiğini belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayicilerin, yenilenebilir enerji yatırımlarına ilgi gösterdiğini ve özellikle güneş enerjisi alanında önemli adımlar attığını belirterek, "Bu yatırımlar, hem cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır hem de ülkemizin net sıfır karbon hedefleriyle uyumlu bir dönüşümün parçası olacaktır." dedi.

ASO'nun nisan ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı, oda binasında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi, rölyef sanatçısı Gonca Tosun'un eserlerinden oluşan serginin açılışı, ASO Sergi Salonu'nda yapıldı. Ardıç, sanayi ve sanat arasında güçlü bir bağ olduğunu, oda olarak sanatçıları desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi.

Ardıç, toplantıda yaptığı konuşmada, geçen hafta kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın savaşların ve belirsizliklerin coğrafyayı kuşattığı dönemde, demokrasinin ve milli iradenin kıymetini yeniden hatırlattığını belirtti.

Sanayicilerin gündeminin ise üretimi rekabetçi maliyetlerle sürdürebilmek, finansmana erişebilmek ve nitelikli iş gücünü bulabilmek olduğunu anlatan Ardıç, küresel büyümenin bu yıl yüzde 3,1'e gerileyeceğinin, küresel enflasyonun ise petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle yüzde 4,4'e yükseleceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Bu tablonun, Türkiye açısından sadece risk oluşturmadığını, aynı zamanda önemli fırsat pencereleri de açtığına işaret eden Ardıç, bölgesel çatışmaların yoğunlaştığı coğrafyalarda, sermayenin güvenli liman arayışına girdiğini, tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğunu ve yatırım akımlarının yön değiştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin coğrafi konumu, güçlü üretim altyapısı, geniş pazar erişimi ve yetişmiş insan kaynağıyla yeni dönemde öne çıkabilecek ülkelerden olduğuna dikkati çeken Ardıç, bu potansiyelin kalıcı avantaja dönüşebilmesi için yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ankara-Budapeşte direkt uçuşu bugün başlıyor"

Ardıç, Türkiye'nin bölgesinde güveni en kurumsal şekilde sağlayan ülke olduğunun altını çizerek, "Güçlü üretim altyapımız, sanayi birikimimiz ve yetişmiş insan kaynağımız, ülkemizi en cazip yatırım alanı haline getirmektedir. Ankara'mız ise üretim, bilgi ve teknolojinin iç içe örüldüğü stratejik bir şehir olarak öne çıkmaktadır. Güçlü organize sanayi bölgelerimiz ve teknoparklarımız, köklü üniversitelerimiz ve araştırma altyapılarımız etkin bir ekosistem oluşturmaktadır. Savunma sanayisinden bilişime, ileri makine teknolojilerinden sağlık teknolojilerine kadar yüksek katma değerli AR-GE ve ürün geliştirme kapasitesi Ankara'da yoğunlaşmaktadır." diye konuştu.

Esenboğa'nın uçuş ağının giderek genişlediğine değinen Ardıç, bugün itibarıyla Ankara ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte arasında direkt uçuşların başlayacağını bildirdi.

Uluslararası yatırımcıya çağrıda bulunan Ardıç, riskin en yoğun olduğu coğrafyada, güvenin en yüksek olduğu ülkenin Türkiye, Türkiye'de de bu güvenin kalbinin Ankara olduğunu kaydetti.

Ardıç, bu doğrultuda üretim ortamını iyileştiren, yatırımcı güvenini artıran, finansmana erişimi kolaylaştıran, lojistik altyapısını güçlendiren ve sanayiyi yeni dönemin rekabet şartlarına hazırlayan bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Kur riskinden korunma araçları daha etkin hale getirilmeli"

Ülke sanayisinin mevcut durumu hakkında bilgi veren Ardıç, şöyle devam etti:

"Fiyat istikrarına doğru bir ilerleme var ancak bu iyileşme henüz reel sektöre yansımadı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş, üretim gücüne, yatırım iştahına ve ekonomik dayanıklılığa yönelen çok boyutlu bir baskı oldu. Sanayicilerimiz, yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda, yenilenebilir enerji yatırımlarına güçlü bir ilgi göstermiş, özellikle güneş enerjisi alanında önemli adımlar atmıştır. Bu yatırımlar, hem cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır hem de ülkemizin net sıfır karbon hedefleriyle uyumlu bir dönüşümün parçası olacaktır. Nitekim bu ilgi, elektrik üretim kapasitesine de olumlu şekilde yansımıştır ancak uygulanan politikalarda yaşanan ani ve öngörülmeyen değişiklikler, bu olumlu ivmeyi sekteye uğratma riski taşımaktadır."

Ardıç, lisanssız elektrik üretiminde "saatlik mahsuplaşma" uygulamasına yönelik mevcut mevzuatın, sanayicinin ihtiyaçları, ülke hedefleri ve yatırım güvenliği perspektifinden yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, sanayiciyi döviz borcuna mecbur bırakmayan bir finansman ve üretim yapısı kurulmasının önemine işaret etti.

Uygun maliyetli ve erişilebilir Türk Lirası kredi imkanlarının genişletilmesi, kur riskinden korunma araçlarının daha etkin hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ardıç, ithal ara malı bağımlılığını azaltacak üretim politikalarının da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Erişilebilir ihracat finansmanı sanayiyi ayakta tutacak"

Ardıç, ihracatçıların artık kurala uyum, karbon ayak izi ve izlenebilir tedarik zinciri sınavından geçmek durumunda kaldığını, güçlü yeşil dönüşüm altyapısının, erişilebilir ihracat finansmanının ve daha etkili bir dış ticaret politikasının sanayiyi ayakta tutacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"na değinen Ardıç, ülkenin yatırım, üretim, ticaret ve finans merkezi olma hedefi açısından stratejik olduğunu, programın Türkiye'nin küresel rekabette elini güçlendireceğini söyledi.

ASO olarak politika yapıcı ve uygulayıcılara, taleplerini de ileten Ardıç, "Dört talebimizin altını net biçimde çiziyoruz. Birincisi, üretim ve ihracatı koruyan bir dezenflasyon süreci. İkincisi, döviz riskini büyütmeyen, erişilebilir ve öngörülebilir finansman. Üçüncüsü, AR-GE'yi ürüne, ürünü üretime, üretimi ihracata bağlayan tutarlı bir teknoloji politikası. Dördüncüsü ise yapay zekayı, yeşil dönüşümü ve ileri teknolojiyi Ankara sanayisinin yeni sıçrama alanları haline getirecek kararlı bir eylem programı." şeklinde konuştu.

Ardıç, ülkenin yarınlarını inşa eden emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.

Kaynak: AA

