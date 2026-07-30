Ankara'da Sosyal Girişimcilik Desteği - Son Dakika
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Ankara'da Sosyal Girişimcilik Desteği

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Ajans, 1.5 milyon avro bütçeli sosyal girişimcilik programını başlattı.

Ankara Kalkınma Ajansı, toplam bütçesi 1 milyon 526 bin avro olan "Ankara'da Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı"nı ilan etti.

Ajansın konuya ilişkin yazılı açıklamasına göre, program Ankara'da "Sosyal Girişimcilik Yoluyla Sivil Toplumun Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde, 20 Temmuz'da başlatıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA III kapsamında eş finanse edilen, Türkiye'de sivil toplumun sosyal girişimcilik yoluyla desteklenmesi projesi doğrudan hibe bileşeni çerçevesinde uygulanan programla, toplumsal ihtiyaçlara dayalı kalkınmayı teşvik eden sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimlerin kurumsal sürdürülebilirliğinin, mali dayanıklılığının ve sosyal etki üretme kapasitelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Toplam bütçesi 1 milyon 526 bin avro olan "Ankara'da Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı"yla, başkentin sosyal ve çevresel zorluklara çözüm üretmek için çalışan sosyal girişimcilik ekosistemi aktörlerinin teknik ve operasyonel kapasite geliştirme ihtiyaçlarının karşılanması, yenilikçi ve etkili sosyal hizmet modellerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Desteklerin hedefleri ve hibe oranları

Buna göre, mali destek programı iki öncelik altında uygulanacak. İlk öncelik kapsamında, sosyal sorunları çözmek için yenilikçi bir bakış açısıyla faaliyet gösteren sosyal girişimlerin, hedefledikleri sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet edecek ürün ve hizmet geliştirme ve sunma kapasitelerinin artırılması desteklenecek.

İkinci öncelik çerçevesinde ise dernek ve vakıfların, mali sürdürülebilirliklerini artırmak ve sosyal girişim olarak konumlanmalarını sağlamak amacıyla iktisadi işletme kurmalarına destek olunacak.

Program kapsamında birinci öncelik için 550 bin lirayla 3 milyon lira, ikinci öncelik için ise 550 bin lirayla 1 milyon 500 bin lira arasında hibe desteği sağlanabilecek. Her iki öncelik çerçevesinde hibe oranı, asgari yüzde 50 ile azami yüzde 90 oranları arasında uygulanacak.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Ankara, Ajans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da Sosyal Girişimcilik Desteği - Son Dakika

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