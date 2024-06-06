Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 7.5 milyar lira oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 7.5 milyar lira oldu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi. En yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat tarafından verildi.

06.06.2024 11:32
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi. En yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat tarafından verildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki 65253 ada 1 parsel numaralı 32 bin 927,26 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve 65253 ada 2 parsel numaralı 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı. En yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi tarafından verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 7.5 milyar lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 7.5 milyar lira oldu - Son Dakika
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