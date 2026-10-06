Ankara'daki COP31 çalıştayında bina ve şehircilik için çözüm önerileri geliştirildi

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen COP31 Binalar ve Şehirler Çalıştayı, Saint-Gobain Türkiye'nin stratejik partnerliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamu, akademi, meslek örgütleri, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren çalıştayda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde Türkiye'nin bina, yapı malzemeleri ve şehircilik alanındaki öncelikleri ele alınarak somut çözüm önerileri geliştirildi.

Çalıştay kapsamında masa çalışmaları gerçekleştirilerek sürdürülebilir, düşük karbonlu ve iklim dirençli yapıların yaygınlaştırılmasına yönelik uygulanabilir politika ve sektör önerileri üzerinde duruldu.

Çalıştayda enerji ve karbon yönetimi, döngüsel ekonomi, su yönetimi, yeşil finansman, bina sertifikasyon sistemleri ve dijital dönüşümün de aralarında bulunduğu ana başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu.

Masa çalışmalarında da binalarda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, operasyonel ve gömülü karbonun birlikte değerlendirilmesi, yapı ve yıkıntı atıklarının yeniden kullanılması ve geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılması, su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve iklim dirençli kentsel dönüşüm modellerinin geliştirilmesi öne çıktı.

Öte yandan çalıştay çıktılarında yeşil bina uygulamalarının finansal teşviklerle desteklenmesi, sürdürülebilir ve dirençli binalara yönelik finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi, yeşil bina sertifikasyon süreçlerinin yaygınlaştırılması ve dijital bina verilerinin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda daha etkin kullanılması yönünde öneriler sunuldu.

Yerel YeS-TR sertifikasının ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılması ve YeS-İNT ile uluslararası pazarlara açılması da öneriler arasında yer aldı.

Yapı malzemelerinin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin izlenmesi, malzeme ve bina pasaportları gibi araçların geliştirilmesi ve karbon performansının karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi de sektörün dönüşümünü hızlandırabilecek başlıklar olarak değerlendirildi.

Gün sonunda masa çalışmalarından elde edilen öneriler katılımcılarla paylaşılırken, bina ölçeğinden şehir ölçeğine uzanan, ölçülebilir ve uygulanabilir bir sürdürülebilirlik yaklaşımının geliştirilmesi ortak hedef olarak öne çıktı.

Çalıştayda ortaya konan görüş ve önerilerin, Türkiye'nin COP31 sürecinde binalar, yapı malzemeleri ve şehircilik alanındaki gündemine katkı sunması ve kamu, özel sektör, akademi ile sivil toplum arasındaki işbirliğini güçlendirmesi hedefleniyor.