Ankara\'daki KOBİ\'lerin Yeşil Dönüşümü Desteklenecek

Ekonomi

Başkentteki KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü desteklemek için Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda Genel Sekreteri Mehmet Cansız, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök, TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Levent Mete Özgürbüz ve çok sayıda sanayicinin katılımıyla "Eko-Üretim Dönüşüm Programı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ASO'nun ev sahipliğindeki toplantı kapsamında, üç kurum arasında, Ankara'daki KOBİ'lerin yeşil dönüşümünde işbirliğini öngören protokol imzalandı.

"Köprü rolü üstleneceğiz"

ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız, buradaki konuşmasında, yeşil dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti.

Cansız, Türkiye'deki işletmelerin büyük çoğunluğunun KOBİ'lerden oluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşüm, büyük ölçüde KOBİ'lerin yeşil dönüşüme uyum sağlamasına ve süreci içselleştirmesine bağlı. Bu nedenle özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yeşil üretim koşullarına uyum için tüm süreçlerde yapacakları yatırımlar ve AR-GE harcamalarının desteklenmesi önemli."

Protokolün, Ankara'daki firmaların yeşil dönüşümüne önemli katkılar sağlayacağını bildiren Cansız, "Çözüm ortağı misyonumuz ile KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüme uyumlarının artırılması amacıyla teknik destek ve danışmanlık hizmeti vereceğiz. Yeşil dönüşüme uyum süreci analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımlarını içeren danışmanlık desteği sağlayarak, KOBİ'leri, proje başvurularına yönlendirmek üzere köprü rolü üstleneceğiz. Firmalarımızın alacağı hizmetin maliyetinin yüzde 90'ı hibe destek olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.

İşletmelerin kaynak eksikliğinin giderilmesi hedefleniyor

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök de yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin doğru yönlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Doğrukök, üç kurumun işbirliğinde yürütülecek faaliyetlerin, Ankara sanayisinin yeşil dönüşümüne büyük etki edeceğine inandığını belirtti.

TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Levent Mete Özgürbüz de yeşil dönüşüm sürecinde sanayi kuruluşlarında, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde, kaynak eksikliği gözlemlediklerini ve "Eko-Üretim Dönüşüm Programı"yla buna çözüm bulmayı hedeflediklerini bildirdi.