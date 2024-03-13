Ankara\'daki KOBİ\'lerin Yeşil Dönüşümü Desteklenecek

Başkentteki KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü desteklemek için Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda Genel Sekreteri Mehmet Cansız, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök, TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Levent Mete Özgürbüz ve çok sayıda sanayicinin katılımıyla "Eko-Üretim Dönüşüm Programı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
ASO'nun ev sahipliğindeki toplantı kapsamında, üç kurum arasında, Ankara'daki KOBİ'lerin yeşil dönüşümünde işbirliğini öngören protokol imzalandı.
"Köprü rolü üstleneceğiz"
ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız, buradaki konuşmasında, yeşil dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti.
Cansız, Türkiye'deki işletmelerin büyük çoğunluğunun KOBİ'lerden oluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yeşil dönüşüm, büyük ölçüde KOBİ'lerin yeşil dönüşüme uyum sağlamasına ve süreci içselleştirmesine bağlı. Bu nedenle özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yeşil üretim koşullarına uyum için tüm süreçlerde yapacakları yatırımlar ve AR-GE harcamalarının desteklenmesi önemli."
Protokolün, Ankara'daki firmaların yeşil dönüşümüne önemli katkılar sağlayacağını bildiren Cansız, "Çözüm ortağı misyonumuz ile KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüme uyumlarının artırılması amacıyla teknik destek ve danışmanlık hizmeti vereceğiz. Yeşil dönüşüme uyum süreci analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımlarını içeren danışmanlık desteği sağlayarak, KOBİ'leri, proje başvurularına yönlendirmek üzere köprü rolü üstleneceğiz. Firmalarımızın alacağı hizmetin maliyetinin yüzde 90'ı hibe destek olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.
İşletmelerin kaynak eksikliğinin giderilmesi hedefleniyor
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök de yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin doğru yönlendirilmesinin önemine dikkati çekti.
Doğrukök, üç kurumun işbirliğinde yürütülecek faaliyetlerin, Ankara sanayisinin yeşil dönüşümüne büyük etki edeceğine inandığını belirtti.
TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Levent Mete Özgürbüz de yeşil dönüşüm sürecinde sanayi kuruluşlarında, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde, kaynak eksikliği gözlemlediklerini ve "Eko-Üretim Dönüşüm Programı"yla buna çözüm bulmayı hedeflediklerini bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Ankara'daki KOBİ'lerin Yeşil Dönüşümü Desteklenecek - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 değer kaybederek 8.944,81 puana indi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beş ilde daha bilim merkezi kurmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar ilçe ölçeğindeki 15 bilim merkezimizdeki eğitim atölyelerinde 865 binin üzerinde gencimizi bilimin göz kamaştırıcı dünyasıyla buluşturduk, 16'ıncısını...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'da bir müjde vermek istediğini belirterek, hayvancılık destekleme ödemelerinin cuma günü üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Rekabet Kurulu, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki bir tonluk ticari araçların geliştirilmesi, tedariki ve üretimi konusundaki anlaşmalara muafiyet tanınmasını kararlaştırdı. Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin Kocaeli'ndeki tesislerinde üretilecek ilk araçların yeni nesil Ford Transit Custom ve Ford Tourneo Custom ailesinin bir tonluk orta ticari dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli ve tam elektrikli varyasyonları olduğu belirtildi. Ford'un yaklaşık 11 yıllık üretim planını uygulamaya koyması ve istihdama katkı sağlaması bekleniyor.
Nevşehir'de 10 yıldır çığırtkanlık yapmanın yasak olduğu kapalı pazar yerinde hem esnaf hem de müşteriler sessiz ve huzurlu bir alışveriş deneyimi yaşıyor. Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, pazar yerindeki sessizlik sayesinde esnafın ve müşterilerin memnun olduğunu belirtti. Yaklaşık 10 yıl önce hayata geçen uygulama sayesinde Nevşehir kapalı pazar yerinin rekabet edebilir hale geldiği ve binlerce müşterinin keyifle alışveriş yaptığı ifade edildi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ve Seylap Caddesi esnafını ziyaret etti. Başkan Ataç, ziyaretlerde ekonomi konusunda esnaf ve vatandaşların dertlerini dinledi ve darboğazın kısa sürede sona ermesini diledi.
Batman'da uygulanan 'Arıcılık ve Bal Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında, Valilik ve belediyenin destekleriyle Sason ilçesinde yüzde 75 hibe ile polen tuzaklı fenni kovan dağıtımı yapıldı. Sason Kaymakamı Murat Mete ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın'ın da katıldığı programda ilçede 40'ı kadın 306 üreticiye 2 bin polen tuzaklı fenni kovan teslim edildi. Kaymakam Mete programda yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Vali Ekrem Canalp'e teşekkür ettiklerini belirtti. Mete, 'Sason balımızın siz bilinçli üreticilerimizle kalite ve üretim miktarını artıracağımıza inancım tam. Kovanların üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.'
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaraları sarıp toparlanma sürecine giren balıkçılık sektöründe, yüzde 70 seviyelerinde üretim yapılıyor. Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş, Türkiye'de balık üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Balık üretimi deprem sonrası hız kazanmış olup, yakında yüzde 100 seviyelerine ulaşması planlanmaktadır. Balık pazarının yıkılması sonucu yeni balık pazarında satışlar yapılmaktadır. Balık fiyatları önceki yıllara göre aynı seviyelerdedir. Kahramanmaraş'ta balık üretimi 6 bin ton civarındadır ve ihracat ve iç piyasa talepleri karşılanmaktadır.
Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Sason ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi ve organik bal üretiminin arttırılması eylem planı kapsamında 306 arıcıya yüzde 75 hibeli 2 bin polen tuzaklı fenni kovan dağıtıldığını açıkladı. Aydın, Sason'da üretilen balın prolin miktarının yüksek olduğunu belirtti ve ilçenin organik ve kaliteli bal üretimiyle öne çıktığını vurguladı. Sason'da üretilen bal, Türkiye'nin en kaliteli balı olarak biliniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent Marketlerinde indirimli et satışı için uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, ucuz et bulabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?