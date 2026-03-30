Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Elektrik Hisseleri Özelleştiriliyor

30.03.2026 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖİB, Ankara Doğal Elektrik'in hisselerinin satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait belirli oranlardaki hisselerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Compagnie Financiere Ottomane SA. sermayesinde yer alan, özelleştirme kapsamı ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait yüzde 2,41 kurucu hisse ile yüzde 1,4 adi hisse (iştirak hisseleri), satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli 150 bin lira, geçici teminat tutarı da 25 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 21 Nisan'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Enerji, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 09:49:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.