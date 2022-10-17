Ankara haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok çiftçi kadınları çiçeklerle karşıladı

Keçiören Belediye Başkanı Altınok çiftçi kadınları çiçeklerle karşıladı

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için hazırlattığı saksıda lavanta ve mis kokulu lavanta keseleri ile çiftçi kadınları çiçekler ile karşıladı.

Ankara ikliminde ilkbahardan sonbahara kadar tarımsal üretim serüvenini sürdüren Keçiören Kösrelik ve Güzelyurt köylerindeki çiftçi kadınlar, eğitim azmiyle tarladan seraya indi. Kışın, kendi imkanlarıyla bahçelerine kurdukları serada üretim yapmak için Keçiören Belediyesi'nden eğitim desteği isteyen çiftçi kadınların talebi geri çevrilmedi. 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'ne özel 'Serada Üretim Teknikleri' konulu eğitim programıyla çiftçi kadınlara üretim yapmanın teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Bu çerçevede Keçiören Belediyesi Ziraat Mühendisi Selman Gündağ, çiftçi kadınlara sera kurma, bitki üretme ve verim almanın püf noktalarını anlattı. Çiftçi kadınlar da merak ettikleri soruların yanıtını bu eğitim sayesinde öğrenme fırsatı buldu. Kış mevsiminde üretimlerini kesintisiz sürdürmek isteyen çiftçi kadınlar, günün sonunda aldıkları eğitimin ve sürpriz kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Altınok çiftçi kadınlara sürpriz yaptı

Keçiören Belediyesi tarafından 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla tarımsal üretimde sürekliliğin ve kadın çiftçinin önemine vurgu yapmak için düzenlenen 'Serada Üretim Teknikleri' konulu eğitim programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sürpriz bir kutlamayla katıldı.

Belediye Başkanı Altınok seradaki eğitimin sonunda, çiftçi kadınların 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için hazırlattığı saksıda lavanta ve mis kokulu lavanta keseleriyle onların karşısına çıktı. Kadınları bu özel günde tebrik eden Altınok, çiftçiye destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Uygulamalı olarak ekim ve dikim yöntemlerinin de gösterildiği eğitim ve kutlama programında kadınlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.