Ankara haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok çiftçi kadınları çiçeklerle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok çiftçi kadınları çiçeklerle karşıladı

17.10.2022 12:10

Ankara haberleri... Keçiören Belediye Başkanı Altınok çiftçi kadınları çiçeklerle karşıladı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için hazırlattığı saksıda lavanta ve mis kokulu lavanta keseleri ile çiftçi kadınları çiçekler ile karşıladı.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok çiftçi kadınları çiçeklerle karşıladı

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için hazırlattığı saksıda lavanta ve mis kokulu lavanta keseleri ile çiftçi kadınları çiçekler ile karşıladı.

Ankara ikliminde ilkbahardan sonbahara kadar tarımsal üretim serüvenini sürdüren Keçiören Kösrelik ve Güzelyurt köylerindeki çiftçi kadınlar, eğitim azmiyle tarladan seraya indi. Kışın, kendi imkanlarıyla bahçelerine kurdukları serada üretim yapmak için Keçiören Belediyesi'nden eğitim desteği isteyen çiftçi kadınların talebi geri çevrilmedi. 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'ne özel 'Serada Üretim Teknikleri' konulu eğitim programıyla çiftçi kadınlara üretim yapmanın teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Bu çerçevede Keçiören Belediyesi Ziraat Mühendisi Selman Gündağ, çiftçi kadınlara sera kurma, bitki üretme ve verim almanın püf noktalarını anlattı. Çiftçi kadınlar da merak ettikleri soruların yanıtını bu eğitim sayesinde öğrenme fırsatı buldu. Kış mevsiminde üretimlerini kesintisiz sürdürmek isteyen çiftçi kadınlar, günün sonunda aldıkları eğitimin ve sürpriz kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Altınok çiftçi kadınlara sürpriz yaptı

Keçiören Belediyesi tarafından 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla tarımsal üretimde sürekliliğin ve kadın çiftçinin önemine vurgu yapmak için düzenlenen 'Serada Üretim Teknikleri' konulu eğitim programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sürpriz bir kutlamayla katıldı.

Belediye Başkanı Altınok seradaki eğitimin sonunda, çiftçi kadınların 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için hazırlattığı saksıda lavanta ve mis kokulu lavanta keseleriyle onların karşısına çıktı. Kadınları bu özel günde tebrik eden Altınok, çiftçiye destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Uygulamalı olarak ekim ve dikim yöntemlerinin de gösterildiği eğitim ve kutlama programında kadınlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

YORUMLAR
500
Konya gündem haberi: Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı sezona galibiyetle başladı Konya gündem haberi: Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı sezona galibiyetle başladı Bursa haber! Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü Bursa haber! Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü Ankara yerel haberleri: Ankara 'Başkent Ankara Koşusu'na Ev Sahipliği Yaptı Ankara yerel haberleri: Ankara 'Başkent Ankara Koşusu'na Ev Sahipliği Yaptı
Kaynak: İHA

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok çiftçi kadınları çiçeklerle karşıladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:49 Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
12:40 Hedef uçak olarak tasarlanan Şimşek süpersonik uçağa dönüştürülecek
12:33 Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı
12:17 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm
12:04 İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 14:21:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok çiftçi kadınları çiçeklerle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement