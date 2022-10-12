Ankara haberi! ATO Başkanı Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın, coğrafi konumu, üstlendiği görevler ve ekonomide aldığı yolla Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldiğini bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı.

Ankara'nın başkent oluşundan bugüne kadar geçen sürede, ticaretten sanayiye, eğitimden teknolojiye kadar bütün alanlarda "baş" kent olmayı hakkıyla sürdürdüğünü belirten Baran, "Ankara, bugün gerek coğrafi konumu, gerek üstlendiği görevler gerekse ekonomide aldığı yol ile Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Anadolu topraklarının düşmana çiğnetilmemesi için Ankara'nın büyük rol üstlendiğini ve Milli Mücadele'ye merkez olarak milletin bağımsızlık savaşında düşmana geçit vermediğini hatırlatarak, kentin bu onurlu duruşunun sonucunda "başkent" ilan edildiğini belirtti.

O dönem bir kasaba niteliğinde olan Ankara'nın, aradan geçen 99 yılda önemli gelişme kaydederek dünyanın başkentleriyle yarışır hale geldiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"İstiklal Mücadelesi'nde Türk milleti imkansızlıklar içinde 'Yapılamaz' denileni yaptı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet ilan edildi. Başkent Ankara bugün tarihiyle, kültürüyle, coğrafi konumu ve güzellikleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle dünyadaki sayılı kentler arasında yer alıyor. Ankara 12 organize sanayi bölgesi, 10 teknokent, 112 AR-GE ve 42 tasarım merkezi, 22 üniversitesi ile sektöründe de önemli bir potansiyele sahip. Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine adını yazdıran şirketleri var. 1920'li yılların bozkır kasabası, bugün artık dev bir metropol durumunda. Başkent Ankara, ticaretin, bilimin, sanayinin, turizmin, tarımın ve lojistiğin merkezi. 99 yıldır başkent olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara'nın başkent oluşunu yürekten kutluyorum. Bu önemli günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'den yeni bir Cumhuriyet çıkartan tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum."