Ankara Havalimanı bağlantı yolu tamamlandı - Son Dakika
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Ankara Havalimanı bağlantı yolu tamamlandı

14.06.2026 14:14
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: - "Ankara Havalimanı bağlantı yolları 6 ay gibi kısa sürede tamamlanarak kentin stratejik ulaşım altyapısını tamamlayan önemli projelerden biri haline geldi" - "140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay merkeze sadece 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında 12,5 kilometrelik yolun tamamlandığını bildirdi.

Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında tamamlanan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan çalışmayla, Ankara Havalimanı ve bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşım altyapısının güçlendirildiğini ifade eden Uraloğlu, projenin Ankara'nın stratejik ulaşım altyapısını tamamlayan önemli halkalardan biri olduğunu kaydetti.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında toplam 12,5 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bağlantı yolu inşa edildiğini belirterek, "Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 12,5 kilometrelik bağlantı yolunu tamamladık. 140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay merkeze sadece 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık. Yolların 6,5 kilometresini bölünmüş yol, 6 kilometresini de tek yol standardında tamamladık." ifadelerini kullandı.

Projenin, Ankara Havalimanı ile Ankara'nın yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasında doğrudan, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağladığını aktaran Uraloğlu, İstanbul Yolu ile Ankara Bulvarı arasında alternatif bir bağlantı oluşturularak şehir içi ulaşıma da doğrudan katkı sunduklarını bildirdi.

"Farklı seviyelerde ulaşım çözümleri geliştirdik"

Uraloğlu, Ay Yıldız Yerleşkesi'nin devasa büyüklüğü ve yaklaşık 15 bin personele ev sahipliği yapacak olması nedeniyle bölgedeki ulaşım altyapısının kapsamlı şekilde yeniden planlandığını ifade ederek, Eskişehir yolu, Ankara çevre yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar oluşturulduğunu ve mevcut ulaşım ağının güçlendirildiğini kaydetti.

Eskişehir yolu üzerindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla yan yollar ve katılım şeritlerinin artırıldığını, Bağlıca ve Yapracık'ı birbirine bağlayan bulvarları ise transit geçişleri kolaylaştırarak genişlettiklerini belirten Uraloğlu, Ankara çevre yolu ile entegrasyon kapsamında yeni bağlantı kolları oluşturulduğunu, böylece bölgedeki ulaşım ağının daha etkin hale getirildiğini aktardı.

Uraloğlu, bölgede akıcı trafik sağlamak amacıyla çok sayıda köprülü kavşak ve alt geçidin inşa edildiğini bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerleşkeye giriş yapacak araçlarla bölgedeki sivil trafik akışının birbirini etkilememesi için farklı seviyelerde ulaşım çözümleri geliştirdik. Transit alt geçitler ve köprülü kavşaklarla, karargaha giriş yapacak askeri araçlar ile bölgeden geçen sivil araçlar farklı katlardan akmaktadır. Ay Yıldız Yerleşkesi ile çevresindeki stratejik kurumlar arasında koordineli ulaşım altyapısı oluşturuldu, lojistik ve güvenlik koridorları alt ve üst geçitlerle desteklendi."

Projeyle ayrıca protokol ulaşım akslarının oluşturulduğuna işaret eden Uraloğlu, proje kapsamında hayata geçirilen düzenlemelerle Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu aksındaki sivil trafik yükünün azaltılmasına da katkı sağlanacağını belirtti.

Yüksek hızlı tren hattı üzerine özel teknolojik köprü

Projenin en dikkati çekici yapılarından birinin, yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen özel teknolojik köprü olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, seyrüseferlerin hiçbir kesintiye uğratılmaması amacıyla 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu ekstradoz eğik askılı köprü tasarlandığını ve itme-sürme yöntemiyle inşa edildiğini ifade etti.

Uraloğlu, köprü sayesinde 70 metrelik açıklığın yalnızca 2,5 metre tabliye yüksekliğiyle geçilebildiğini aktararak, başkente estetik bir mühendislik yapısı kazandırdıklarını bildirdi.

"Köprü tabliyesini, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerine yerleştirdik"

Köprünün yapım sürecine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eş değer olan 10 bin tonluk köprü tabliyesini, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerine yerleştirdik. Bu dev kütle, 800 ton kapasiteli iki hidrolik kriko yardımıyla, kenar ayaktan destek alacak şekilde geçici çelik mesnetler üzerinde dolu kesit halinde itildi. Böylece bu yapım yöntemini ülkemizde bir ilk olarak başarıyla tamamladık."

Uraloğlu, proje kapsamında 40 metrelik Ankara Bulvarı Altgeçidi'nin de yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara Havalimanı bağlantı yolları 6 ay gibi kısa sürede tamamlanarak, kentin stratejik ulaşım altyapısını tamamlayan önemli projelerden biri haline geldi. Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nın Açılış Töreni, yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankara Havalimanı bağlantı yolu tamamlandı - Son Dakika

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