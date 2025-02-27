Ekonomi

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler' çalıştayı

ANKARA - Ankara Kalkınma Ajansı 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler' çalıştayı düzenledi.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara çevre ilçelerinde tıbbi bitkilerin ulusal ve uluslararası standartlara göre yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tıbbi bitkilerin ila ve kozmetik sanayiinde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler' çalıştayı düzenledi.

Ankara Kalkınma Ajansında düzenlenen çalıştaya Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanlar ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

Çalıştayda konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara'nın önemli sıfatlarından birisinin de 'Tarım Şehri' olduğunu belirterek, "Kimilerine göre Ankara siyasetin kalbi, bürokrasinin kalbi, savunma sanayiinin de başkenti, Ankara bir öğrenci şehri evet. Bunların hepsi doğru. Bu cümlenin devamında şunu eklemenin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum; Ankara aynı zamanda bir tarım şehri. Tarım alanları açısında da belki Konya'dan sonra Türkiye'nin en büyük tarım arazilerine sahip şehirlerden bir tanesi. Dün Ankara Ticaret Odası'nda Ankara'nın önemli bir lojistik hub'ı olabilir mi sorusuna cevap arıyorduk. Ankara'da servis bölge çalışmalarına öncülük ediyoruz. Yurt dışı uçuş sefer sayılarını nasıl arttırrız koordinasyonunu Ankara Kalkınma Ajansı olarak yapıyoruz ama eski bir taşra ilçesinin belediye başkanı olarak da acaba Ankara'da tarımı nasıl arttırabiliriz, Ankara'nın tarımsal anlamda istihdamını nasıl arttırabiliriz bunun derdindeyiz. İlçeleri çok iyi biliyorum. Köyler boşalmaya başladı, topraklar boş kalmaya başladı. Atadan deden kalan topraklar bölünmeye başladı. Baktığınızda bunları istihdam sıkıntılarıyla birlikte aslında üretimde de bir azalma olduğunu üzülerek gözlemliyoruz" dedi.

Tahıl, arpa, buğday, ve şeker pancarının Ankara'nın üretiminin önemli bir kısmını karşıladığını aktaran Kalkan, "Açıkçası katma değeri yüksek ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Çiftçimize, köylümüze bunu anlatıp ceplerine daha fazla girdi ulaşmasını nasıl sağlarız? Çünkü kalkınma dediğimizde sadece sanayi anlamında eğitim, spor, kültür birbirinden çok farklı alanları içinde barındıran bir terimdir. Ama tarım da bunun içerisinde önemli bir yerdedir" açıklamasında bulundu.

Bugüne kadar binlerce proje, milyarlarca lira ile Ankara'daki kamu kurum, kuruluşlarına ve Ankaralılar'a hibe desteğinde bulunduklarını dile getiren Kalkan, "İnşallah önümüzdeki dönemde de tarımsal anlamda da bunu arttırmayı planlıyoruz. Ben Kalecik Belediye Başkanlığı döneminde Tarım Bakanlığı'yla özellikle tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurabilir miyiz diye çok çalışma yaptık. Daire başkanlığımıza gittik görüştük. Onları da ilçemizde ağırladık. Çünkü tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değerinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Gerçekten pek çok ilçesinde de ciddi anlamda üretim yapıldığını iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Ankara'nın tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ilerlemesi gerektiğine vurgu yapan Kalkan, "Biz açıkçası şu sorunun peşindeyiz; 'Bu çalıştayın amacı nedir, sizlerle neden bir aradayız?' Bunun temel sebebi şu; biz aynı zamanda bir koordinasyon kurumuyuz. Farklı bakanlıkları, kurumları, yapıları, kooperatifleri, akademiyi, üniversiteleri bir araya getiren, aynı masa etrafında toplayan bir kurumuz biz. Biz özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler alanında da 'Ne yapabiliriz?' burada bizim kadar en az sizin de sorumluluğunuz var. Ankara tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda da gerideyse lobicilik oluşturamayan bizlerin kadar sizlerin de elini taşı altına koyması gerekiyor. Bir sinerji, lobi gücü oluşturmalıyız bu konuda ve buna yönelik adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı.