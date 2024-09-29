Ankara'nın Girişimcilik Raporu

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO), hazırladığı "Girişimcilik Ekosisteminde Yatırım ve Fonlama Dinamikleri: Ankara'nın Yükselen Girişimcilik Potansiyeli ve Uluslararası Karşılaştırmalar Raporu"yla Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini ele aldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi, ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmada temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

ASO, bu kapsamda, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini mercek altına aldığı "Girişimcilik Ekosisteminde Yatırım ve Fonlama Dinamikleri: Ankara'nın Yükselen Girişimcilik Potansiyeli ve Uluslararası Karşılaştırmalar Raporu"nu hazırladı.

Raporda, Türkiye'nin girişimcilikteki durumu tüm yönleriyle ele alınırken, Güney Kore, Macaristan, Polonya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki girişimcilik ekosistemi de analiz edildi.

Biyoteknoloji, yapay zeka ve sağlık teknolojileri gibi yenilikçi sektörlerdeki yatırım eğilimlerinin ön plana çıktığı 2020-2023 yıllarındaki girişim sermayesinin tüm aşamalarının kapsamlı şekilde ele alındığı raporda, Ankara'nın güçlü akademik altyapısı, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE merkezleriyle girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılar değerlendirildi.

Ankara'da start-up'lar öne çıkıyor

Rapora göre, Ankara, 153 AR-GE ve 37 tasarım merkezi, 13 teknoloji geliştirme bölgesiyle girişimcilik ekosisteminde stratejik öneme sahip bulunuyor.

Ankara'da 3 yıllık süreçte 10 faal teknoparkta 1391 firma kuruldu. Başkent'teki start-up sayısı ise son 10 yıllık dönemde yıllık yüzde 8 büyüyerek 1663'e ulaştı. Türkiye'deki start-up'ların yüzde 17'si de Ankara'da byer alıyor. Kentte 2040'a kadar 4 bin yeni start-up kurulması bekleniyor.

Ankara'daki start-up'lar özellikle sağlık teknolojileri, oyun, enerji, elektronik, yapay zeka ve savunma alanlarında yoğunlaşıyor.

"Ankara Teknoloji Üssü, sanayi ile teknoloji tabanlı girişimciliği bir araya getirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, girişimciliğin sadece yeni iş alanları yaratmakla kalmadığını, inovasyonun önünü açarak ülkenin küresel rekabet gücünü pekiştirdiğini bildirerek, "Odamızın hazırladığı bu rapor, Ankara'nın ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak stratejik adımların atılmasına katkı sunacak. Kuruluş çalışmalarına başladığımız ASO Ankara Teknoloji Üssü, start-up'ların sanayi işletmeleriyle daha yakın ilişki içinde olacağı bir ekosistem yaratacak. Piyasa odaklı, ihracat potansiyeli yüksek girişimlere yer verilecek. Ankara Teknoloji Üssü, sanayi ile teknoloji tabanlı girişimciliği bir araya getirecek." değerlendirmesinde bulundu.