Ankara'nın İhracatı Yüzde 27,5 Arttı - Son Dakika
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Ankara'nın İhracatı Yüzde 27,5 Arttı

07.07.2026 11:18
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2023'ün ilk yarısında Ankara'nın ihracatı 9,08 milyar dolara ulaştı; rekor seviyede.

Başkentten bu yılın ilk yarısında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artarak 9 milyar 78 milyon doları bulurken, bu tutar en yüksek ocak-haziran dönemi rakamı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziranda Türkiye'nin toplam ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,9 yükselişle 24 milyar 940 milyon dolara çıktı. Bu tutar, tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracat değeri olarak öne çıktı.

Ankara'dan gerçekleşen dış satımlarda ise son yıllarda önemli artışlar yaşandığı dikkati çekti. Başkentte 2023'ün ilk yarısında 5 milyar 714 milyon dolar olan ihracat, 2024 ocak-haziran döneminde 6 milyar 402 milyon dolara, 2025'in aynı döneminde ise 7 milyar 118 milyon dolara yükseldi.

2026'da en fazla satış yapılan ülke ABD

Yılın ilk yarısında ise Ankara'dan yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 artarak, 9 milyar 78 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, başkentin en yüksek ocak-haziran ihracatı oldu.

Ankara ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-haziran döneminde ABD'nin en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde, ABD'ye 757 milyon 211 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 686 milyon 499 bin dolarla Slovakya, 682 milyon 153 bin dolarla Birleşik Krallık, 626 milyon 433 bin dolarla Ukrayna ve 606 milyon 281 bin dolarla Çin takip etti.

Başkentin ihracatında "elektrik ve elektronik" lider

Ankara'dan yılın ilk 6 ayında yapılan dış satımda, "elektrik ve elektronik" 1 milyar 20 milyon 486 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, 1 milyar 11 milyon 415 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 880 milyon 377 bin dolarla "makine ve aksamları", 874 milyon 866 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve 791 milyon 225 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Ocak-haziran döneminde, ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 505,1 ile "süs bitkileri ve mamulleri" oldu.

Söz konusu sektörü, yüzde 81 ile "fındık ve mamulleri" yüzde 65,7 ile "elektrik ve elektronik" ve yüzde 55,3 ile "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" takip etti.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'nın İhracatı Yüzde 27,5 Arttı - Son Dakika

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