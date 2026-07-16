Ankara'nın NATO Zirvesi Ekonomiye 900 Milyon Lira Katkı Sundu - Son Dakika
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Ankara'nın NATO Zirvesi Ekonomiye 900 Milyon Lira Katkı Sundu

16.07.2026 16:53
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36. NATO Zirvesi, Ankara'nın turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik yarattı.

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik oluşturdu. Zirve kapsamında konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.

Başkent, 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Zirve, başkentin turizm ekonomisine canlılık getirdi.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin Ankara'da yapılmasının kent açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Başkentin konaklama altyapısının bu ölçekteki organizasyonları rahatlıkla karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Karakaya, otellerden küçük esnafa kadar tüm sektör temsilcilerinin organizasyonu başarıyla yönettiğini, yüksek misafir memnuniyetiyle zirvenin tamamlandığını ifade etti.

Karakaya, zirve sürecinde devlet başkanları, uluslararası basın mensupları ve Savunma Sanayi Forumu katılımcıları için üç ayrı planlama yürüttüklerini aktararak, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda otellerde ayrı çalışma grupları oluşturulduğunu kaydetti.

Organizasyon için 23 otelin planlandığını, bunların büyük bölümünün 5 yıldızlı tesislerden oluştuğunu belirten Karakaya, koordinasyon kapsamındaki otellerde yaklaşık 5 bin 500 misafirin ağırlandığını, diğer oteller de dahil edildiğinde kent genelinde zirve sürecinde ağırlanan yabancı misafir sayısının yaklaşık 7 bin olduğunu bildirdi.

Karakaya, şunları dile getirdi:

"Ankara, uluslararası zirvelere ev sahipliği yapma kapasitesine sahip. Türk misafirperverliğini de bu zirvede bir kez daha göstermiş olduk. 23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi. Buna yeme içme sektörü, küçük esnaf, alışveriş merkezleri ve diğer ticari hareketlilik de eklendiğinde 1-8 Temmuz döneminde toplam ekonomik katkı 800-900 milyon liraya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 katlık artış anlamına geliyor. Bu tarz zirvelerde böyle gelir artışı normaldir."

Uluslararası organizasyonların yalnızca kısa vadeli ekonomik katkı sağlamadığını vurgulayan Karakaya, bu tür zirvelerin Ankara'nın uluslararası tanıtımına katkı sunduğunu ve yeni turizm yatırımlarını teşvik edeceğini belirtti.

Karakaya, kentin daha fazla nitelikli konaklama tesisine kavuşmasının uluslararası organizasyonlar açısından önemine işaret etti.

Konuklar için Ankara broşürleri hazırlandı

Karakaya, zirve kapsamında Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları ve delegasyonlar için Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak İngilizce ve Türkçe tanıtım broşürleri hazırlayarak dağıttıklarını ve bu broşürlerin QR kodlu, teknolojiyle uyumlu olduğunu söyledi.

Yoğun programa rağmen bazı konukların Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve diğer tarihi mekanları ziyaret ettiğini, kent esnafından alışveriş yaptığını da anımsatan Karakaya, ekimde düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi için hazırlıkların başladığını aktardı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Ankara'nın bu ünvanının 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi ile taçlanmış olacağını belirten Karakaya, başkentin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapı ve tecrübeye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Turizm, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'nın NATO Zirvesi Ekonomiye 900 Milyon Lira Katkı Sundu - Son Dakika

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