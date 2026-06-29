Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ankara savunma sanayinin kalbi oldu. Büyük kuruluşlarımızın hepsi burada ve kümelenme modeli oldu savunma sanayinde Ankara'da" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Ticaret Borsası ve Ekonomi Gazetesi iş birliğinde Ankara Ekonomi Zirvesi, düzenledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyasından birçok sektör temsilcisinin katılım sağladığı zirvede, 'Ticaret, Sanayi ve Tarımın Ortak Geleceği' odağında Ankara ve Türkiye ekonomisi değerlendirildi. Zirvede, Sanayi, Ticaret, Tarım ve Gıda panellerle Ankara'nın ekonomik anlamda gelişimi ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak birinci görevlerinin dış ticarette istikrarlı bir yapıyı korumak ve ilerletmek, ihracatı artırmak, ithalatı makul seviyelerde tutabilmek ve dış ticaret dengesizliklerinin ekonomide para döviz piyasalarında herhangi bir dengesizliğe meydan vermemesini sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl mal ve hizmet ticaretinde 820 milyar dolarlık hacmi yönettiğini ifade eden Bolat, yerli ve milli üretimin devamlılığının sağlanması, ihracatın artırılması ve küresel rekabette üreticinin korunmasının önemine dikkati çekti.

Bolat, 19 serbest bölgede geçen yıl 12,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bu bölgelerin istihdam ve ihracata önemli katkı sunduğunu söyledi.

"Bir iki güne kadar da ticari reklam konusundaki yönetmeliğimiz çıkacak"

İç ticaret alanında bugüne kadar yaklaşık 80 sektörel düzenleme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, otomotiv, emlak, yenilenmiş ürünler, e-ticaret ve ticari reklamlara yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar 80'e yakın iç ticareti düzenleyen sektörel düzenlemeler yaptık. Perakende ticaret ve hal yasasındaki düzenlemeye emlak, otomotiv, lokanta, kafeler için fiyat menü, fiyat etiket, yenilenmiş ürünler, maketten satışlar, e-ticaret inşallah bir iki güne kadar da ticari reklam konusunda da yönetmeliğimizin çıkmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

İlan sitelerine yönelik düzenlemelerin ardından sosyal medya üzerinden piyasa bozucu faaliyetlerle de mücadele edildiğini ifade eden Bolat, bu konudaki denetimlerin sürdüğünü kaydetti.

"Ankara'da bugün 14 tane organize sanayi bölgesi var"

Ankara'nın son 23 yılda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Bolat, başkentin kamu kenti kimliğinin yanı sıra güçlü bir sanayi, teknoloji ve üretim merkezi haline geldiğini söyledi. Bolat, "Bundan 25-30 sene önce sadece bir memur şehri gibi lanse edilen kamu ekonomisi şehri olarak lanse edilen Ankara'da bugün 14 tane organize sanayi bölgesi var ki birincisi OSTİM'dir başlangıç" dedi.

Ankara'nın gelir düzeyi, ekonomik büyüklüğü ve üretim kapasitesi bakımından önemli aşamalar kaydettiğini ifade eden Bolat, teknoloji geliştirme merkezleri, organize sanayi bölgeleri ve üretim altyapısıyla Türkiye ekonomisinin önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

"Son 23 çeyrektir de yani altı yıla yakın bir süredir de bunu devam ettiriyoruz"

Ekonomide büyümenin ihracat öncülüğünde sürdüğünü belirten Bolat, "Son 23 çeyrektir de yani altı yıla yakın bir süredir de bunu devam ettiriyoruz. Kovid'in olduğu 2020'nin ikinci çeyreği hariç pozitif büyüme devam ediyor. ve bu yılın da ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme oldu" ifadelerini kullandı.

Bolat, deprem harcamaları, küresel savaşlar ve emtia fiyatlarındaki artışlara rağmen Türkiye ekonomisinin direnç gösterdiğini, ihracatın büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini söyledi.

"Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı giderek artmakta"

Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşüm yaşandığını ifade eden Bolat, "Türkiye ekonomisinde kabuk değişimi ve yapısal bir dönüşüm de gerçekleşmekte. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı giderek artmakta. ve mayıs sonu itibaıyla toplam ihracat içinde yüzde 44'e yükseldik. Belki Haziran rakamı daha güzel gelecek ve bu rakamları da Cuma günü açıklayacağız" diye konuştu.

Makine, elektronik ve elektrikli makinelerin ihracatta ilk sıraya yükseldiğini belirten Bolat, Ankara'nın bu üretim yapısının önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

"Ankara savunma sanayinin kalbi oldu"

Ankara'nın savunma sanayisinde önemli bir kümelenme oluşturduğunu belirten Bolat, "Ankara savunma sanayinin kalbi oldu. Büyük kuruluşlarımızın hepsi burada ve kümelenme modeli oldu savunma sanayinde Ankara'da. Türkiye'nin her tarafına bu anlamda merkez olarak işveren, iş dağıtan bir merkez haline dönüştü. Hem imalat yapıyor hem alt firmalara işler dağıtıyor. Bu anlamda da savunma sanayinin lokomotifi haline geldi ki savunma sanayimiz 10 milyar dolarlık bir büyüklüğe geçen yıl son itibariyle ulaştı. Bu yıl da ilk beş ayda yüzde 29 bir artış sağladı.

Savunma sanayisinin geçen yıl 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını, bu yılın ilk beş ayında ise yüzde 29 büyüme kaydedildiğini söyledi.

"Türkiye ekonomisinin onda biri Ankara'da"

Ankara'nın Türkiye ekonomisindeki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, nüfusun yüzde 7'sinin Ankara'da yaşadığını, deprem sonrası yaklaşık 800 bin kişinin kente yerleştiğini belirtti.

Bolat, Ankara'nın kişi başına gelirde Türkiye üçüncüsü olduğunu, faaliyet bazlı ihracatta ise 13 milyar 50 milyon dolarla altıncı sırada yer aldığını ifade etti.

Ankara'nın sanayi, Ar-Ge, teknoloji geliştirme merkezleri, üniversiteleri ve bilişim altyapısıyla stratejik üretim ve ticaret üssü konumuna ulaştığını kaydetti.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bolat, "Başka bir Türkiye yok. Bu vatan hepimizin kardeşçe, milletçe, omuz omuza dayanışma içinde zorluklar ve felaketler olduğu dönemde nasıl hemen birleşiyorsak normal zamanlarda da birbirimize olan sevgiyi, saygıyı, muhabbeti koruyarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA