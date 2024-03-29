İlk seferi 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ankara- Tatvan turistik tren seferi ile ilgili Bitlis'in Tatvan ilçesinde istişare toplantısı düzenlendi.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde, konaklama tesisi temsilcileri, seyahat acente temsilcileri ve turizm ile ilgili faaliyet yürüten firma temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, başlayacak olan turistik seferlerinin bölgenin tanıtımına sağlayacağı katkılar ele alınarak, yapılması gereken hazırlıklar masaya yatırıldı. Karşılama programı, konaklama ve gezilecek mekanların da istişare edildiği toplantıda bilgi ve fikir alışverişlerinde bulunularak gerekli görev dağılımları yapıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker'in turistik seferlerin son durumuyla ilgili bilgileri aktarırken, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Metin Çoban da yapılacak hazırlıklar ve hazırlıkların son durumuyla ilgili bilgileri paylaştı.
Başlayacak seferlerin ilin tanıtımı ve turizm getirisine sağlayacağı katkılara vurgu yapan TATSO Başkanı Bilal Adabağ da, organizasyonun amaçlanan hedefe ulaşması noktasında oda olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Kamu ve özel sektör işbirliği ile ilk seferi 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan seferi karşılamaya şimdiden hazır olduklarını kaydeden Adabağ, turistleri birçok doğal güzelliği bir arada sunan Bitlis'e davet etti.
Düzenlenen toplantı yapılan istişarelerle sona erdi.
Toplantıya TATSO Başkanı Bilal Adabağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Metin Çoban ve TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit katıldı. - BİTLİS
Son Dakika › Ekonomi › Ankara-Tatvan turistik tren seferi için istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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