Ankara Turizmi İçin Direkt Uçuş İhtiyacı - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara Turizmi İçin Direkt Uçuş İhtiyacı

TUROYD Başkanı Esengil, Ankara turizmini 12 aya yaymak için direkt uçuş eksikliğine dikkat çekti.

27.10.2024 11:16
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Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD???????) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, Ankara turizmini yılın 12 ayına yayma hedefleri olduğunu belirterek "Direkt uçuş eksikliği, özellikle sağlık turizmi açısından dezavantaj yaratıyor; yabancı turistler, Ankara'ya ulaşmak için başka şehirlerde inip, uzun mesafe kat etmek zorunda kalıyor." dedi.

Esengil, AA muhabirine Ankara turizminin gelişmesi için atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara'da turizmin ciddi bir dönüşümden geçmesi gerektiğine işaret eden Esengil, "Şehrin bu alanda yapısal bir değişime ihtiyacı var. Ankara turizminin ülke ekonomisine katkısı daha fazla olabilir. Bunun için gereken dönüşüm politikaları uygulanmalı." diye konuştu.

Esengil, bu amaçla TUROYD'un hazırladığı projeleri kısa sürede devreye almak istediklerini aktararak, ilk olarak tanıtım yapılmasının önemine dikkati çekti.

???????- " Akdeniz Bölgesi'nde rekabet artıyor"

Dünyadaki turizm trendlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getiren Esengil, "Akdeniz Bölgesi'nde artan rekabete yakında Basra Körfezi ve Kızıldeniz de eklenecek. Bu bölgedeki büyük rekabette Türkiye'nin öne çıkması için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un ortaya koyduğu vizyonu destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Esengil, turizmin daha geniş bir tabana yayılması için alternatif turizm modellerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yatırımların çeşitlendirilmesinin ve yeni finansman modellerinin kullanılmasının, sektördeki büyümeyi tetikleyeceğini söyledi.

"Yerli otel zincirleri görünür olmalı"

Bu süreçte yerli otel zincirlerinin de uluslararası pazarda daha fazla görünür olması gerektiğine işaret eden Esengil, şunları kaydetti:

"Yerli markaların yurt dışındaki varlığı artırılmalı. TUROYD'un hedeflerinden biri de Ankara turizmini yılın 12 ayına yaymak. Şehrin turizmini olumsuz etkileyen en büyük sorun, direkt uçuşların fazla olmaması. Direkt uçuş eksikliği, özellikle sağlık turizmi açısından dezavantaj yaratıyor; yabancı turistler, Ankara'ya ulaşmak için başka şehirlerde inip, uzun mesafe kat etmek zorunda kalıyor. Bu konu çözülürse çok daha fazla turist çekilebilir."

Kaynak: AA

İç Anadolu, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, ankara, Son Dakika

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