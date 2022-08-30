Başkentteki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentteki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor

30.08.2022 13:44
Başkentteki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, başkentteki Çantacılar Sokağı'nın, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşıladığını bildirdi.

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, başkentteki Çantacılar Sokağı'nın, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşıladığını bildirdi.

Uzun, yazılı açıklamasında, Ulus Çantacılar Sokağı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Burada sektörün çeşitlilik ve kalite anlamında oldukça ilerlediğini vurgulayan Uzun, "Çanta üretiminde Ankara olarak dünya standartlarındayız. Çantacılar Sokağı, okul öncesi eğitimden yükseköğretime ve de seyahat eden her kesimin kullanabileceği ürünlerle donatılmış, üretiminden pazarlamasına, toptanından perakendesine her türlü fiyat alternatifinin oluştuğu bir merkez olma özelliği taşıyor. Üretimde kalite ve standardın, markanın geliştiği bir yer burası. Buradan sadece Ankaralılar değil, tüm Türkiye alışveriş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun, sokakta üretici, toptancı, perakendeci olmak üzere 500'e yakın küçük, orta ve büyük ölçekli işletme bulunduğuna dikkati çekerek, ürünlerin dünya standartlarına uygun şekilde üretildiğini ifade etti.

Dünya markalarından üretimle ilgili iş birliği ve alışveriş için gelenler olduğunu belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Büyük bir dünya markası yıllık 6 milyon çanta üretimi istiyor. Bizim ürünlerimizin ham maddesi yurt dışından geliyor. Dünyada yaşanan salgın ve ekonomik daralmalar nedeniyle yurt dışındaki işletmelerin üretim yapamamaları nedeniyle ülkemizde de ham madde sıkıntısı yaşanıyor ve fiyat artışları oluyor. Son bir yıl içinde üretim maliyetleri iki katına çıktı. Üstelik işçilik maliyetleri de arttı. Dolayısıyla taleplerin yetiştirilmesi anlamında güçlüklerle karşı karşıyayız."

Uzun, zincir marketlerin kırtasiye malzemesi ve okul çantası satışı yapmasının esnafı olumsuz etkilediğini vurguladı.

YORUMLAR
500
Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti TDP Genel Başkanı Sarıgül'den mahkumlar için af talebi Açıklaması TDP Genel Başkanı Sarıgül'den mahkumlar için af talebi Açıklaması
Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkentteki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 13:45:18. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentteki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement