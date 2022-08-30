Başkentteki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, başkentteki Çantacılar Sokağı'nın, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşıladığını bildirdi.

Uzun, yazılı açıklamasında, Ulus Çantacılar Sokağı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Burada sektörün çeşitlilik ve kalite anlamında oldukça ilerlediğini vurgulayan Uzun, "Çanta üretiminde Ankara olarak dünya standartlarındayız. Çantacılar Sokağı, okul öncesi eğitimden yükseköğretime ve de seyahat eden her kesimin kullanabileceği ürünlerle donatılmış, üretiminden pazarlamasına, toptanından perakendesine her türlü fiyat alternatifinin oluştuğu bir merkez olma özelliği taşıyor. Üretimde kalite ve standardın, markanın geliştiği bir yer burası. Buradan sadece Ankaralılar değil, tüm Türkiye alışveriş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun, sokakta üretici, toptancı, perakendeci olmak üzere 500'e yakın küçük, orta ve büyük ölçekli işletme bulunduğuna dikkati çekerek, ürünlerin dünya standartlarına uygun şekilde üretildiğini ifade etti.

Dünya markalarından üretimle ilgili iş birliği ve alışveriş için gelenler olduğunu belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Büyük bir dünya markası yıllık 6 milyon çanta üretimi istiyor. Bizim ürünlerimizin ham maddesi yurt dışından geliyor. Dünyada yaşanan salgın ve ekonomik daralmalar nedeniyle yurt dışındaki işletmelerin üretim yapamamaları nedeniyle ülkemizde de ham madde sıkıntısı yaşanıyor ve fiyat artışları oluyor. Son bir yıl içinde üretim maliyetleri iki katına çıktı. Üstelik işçilik maliyetleri de arttı. Dolayısıyla taleplerin yetiştirilmesi anlamında güçlüklerle karşı karşıyayız."

Uzun, zincir marketlerin kırtasiye malzemesi ve okul çantası satışı yapmasının esnafı olumsuz etkilediğini vurguladı.