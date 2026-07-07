Ankara Zirvesi'nde Savunma Sanayii Dönümü

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "Gelecekte NATO tarihi yazıldığında Ankara Zirvesi'ne özel bir bölüm ayrılacak. Savunma Sanayii Forumu, NATO için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyecek" dedi.

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu, Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, üst düzey askeri yetkililer, savunma sanayii şirketlerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonun açılışında konuşan Görgün, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nun NATO tarihindeki en büyük organizasyonlardan biri olduğunu söyledi. Dünyanın büyük bir güvenlik dönüşümünden geçtiğini vurgulayan Görgün, NATO'nun da bu dönüşüme kayıtsız kalmasının düşünülemeyeceğini ifade etti. Vilnius, Washington ve Lahey zirvelerinde adım adım şekillenen savunma sanayii iş birliği vizyonunun Ankara'da önemli bir aşamaya ulaştığını belirten Görgün, "Gelecekte NATO tarihi yazıldığında Ankara Zirvesi'ne özel bir bölüm ayrılacak. Savunma Sanayii Forumu, NATO için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyecek. Daha güçlü bir ittifak için birlikte üretmeye kararlıyız" diye konuştu.

"Türk savunma sanayisinin gücü sergilendi"

TUSAŞ'ın 50 yılı aşkın süredir uçak yapıları, modernizasyon projeleri, taarruz helikopterleri, jet eğitim uçakları ve uzay sistemleri alanlarında Türkiye'nin yanı sıra müttefik ülkelere de hizmet verdiğini dile getiren Görgün, Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın da forum kapsamında sergilendiğini ve katılımcılardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Resepsiyonda yalnızca hava platformlarının değil, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği son teknoloji sistemlerin de sergilendiğini belirten Görgün, müttefikler arasında ortak üretim, sürdürülebilir iş birliği ile güvenli ve dayanıklı tedarik zincirlerinin oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Resepsiyon kapsamında Türk savunma sanayisinin öne çıkan hava platformları da uçuş gerçekleştirdi. Yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, ANKA III insansız savaş uçağı, GÖKBEY genel maksat helikopteri, ATAK taarruz helikopteri ile Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları gökyüzünde gösteri yaptı.

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise ANKA III, HÜRJET ve HÜRKUŞ'un gerçekleştirdiği kol uçuşu oldu. Gösteriler, NATO ülkelerinden gelen üst düzey heyetler tarafından ilgiyle takip edildi. - ANKARA