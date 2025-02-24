Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

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Piyasadaki güvensiz ürünlere yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, ebeveynleri yakından ilgilendiren ve E-Bebek mağazalarında satılan 'Hello Baby' markalı bebek kıyafetinin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Karara ürünün boğulma ve yaralanma riski taşıması gerekçe gösterildi.

24.02.2025 12:27
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Güvensiz ürünler için denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' sayfasından tehlikeli ürünleri duyuruyor. Bakanlık son olarak E- Bebek mağazalarında satılan 'Hello Baby' markalı çıtçıtlı bebek atletinin boğulmalara neden olabileceğini gerekçe göstererek piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

BEBEKLERİN YUTMA TEHLİKESİ VAR

Bakanlık, 17 Şubat 2025 itibarıyla küçük parçalara ayrılıp çocuklar için yutma tehlikesi oluşturan ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatma işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Tüketicilerin söz konusu ürünü kullanmamaları ve ilgili firmayla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren:
    bu urunun ne yaralanma bofulma raiki var anlamadim siz gidip once gidalari denetleyin hepsi ihracattan geri donuyor ayrica marketlerdeki fiyatlari denetlwyin hicbir yaptiriminiz yok cezayi eksiuonuz fiyatkara yansitip bizden aliyorlar bim gecen hafta hwraeye zam yapti yine 5 0 Yanıtla
  • Omer :
    Fiyatları pahalı olan ürünleride toplasalar keşke . Bir kurum aracılıyla uygun fiyattan satılsa tekrar gümrük ürünleri Tasiş gibi. Durumu olmayan aileler ulaşabilse. 0 0 Yanıtla
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