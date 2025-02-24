Güvensiz ürünler için denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' sayfasından tehlikeli ürünleri duyuruyor. Bakanlık son olarak E- Bebek mağazalarında satılan 'Hello Baby' markalı çıtçıtlı bebek atletinin boğulmalara neden olabileceğini gerekçe göstererek piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Bakanlık, 17 Şubat 2025 itibarıyla küçük parçalara ayrılıp çocuklar için yutma tehlikesi oluşturan ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatma işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Tüketicilerin söz konusu ürünü kullanmamaları ve ilgili firmayla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor - Son Dakika
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