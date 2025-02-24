Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Ekonomi

Stat bir anda bu hale geldi

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi

Ülkesinde de gündem oldu

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"

Kısmi af mı geliyor? Adalet Bakanı Tunç\'tan açıklama var

Güvensiz ürünler için denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' sayfasından tehlikeli ürünleri duyuruyor. Bakanlık son olarak E- Bebek mağazalarında satılan 'Hello Baby' markalı çıtçıtlı bebek atletinin boğulmalara neden olabileceğini gerekçe göstererek piyasadan toplatılmasına karar verdi.

BEBEKLERİN YUTMA TEHLİKESİ VAR

Bakanlık, 17 Şubat 2025 itibarıyla küçük parçalara ayrılıp çocuklar için yutma tehlikesi oluşturan ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatma işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Tüketicilerin söz konusu ürünü kullanmamaları ve ilgili firmayla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.