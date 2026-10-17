Anonim ve limited şirketlerde asgari sermayeye uyum süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı - Son Dakika
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Anonim ve limited şirketlerde asgari sermayeye uyum süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı

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Ticaret Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı, anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarlarına uyum süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı. Anonim şirketlerde asgari sermaye 250 bin, limited şirketlerde 50 bin liraya yükseltilmişti; önceki süre 31 Aralık 2026'ydı.

Anonim ve limited şirketlerin yeni asgari sermaye tutarlarına uyum süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, anonim ve limited şirketlerin yeni asgari sermaye tutarlarına uyum süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

Anonim şirketlerde asgari esas sermaye 50 bin liradan 250 bin liraya, limited şirketlerde 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltilmişti. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerde ise asgari başlangıç sermayesi 100 bin liradan 500 bin liraya çıkarılmıştı.

Önceki düzenlemede, sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin 31 Aralık 2026'ya kadar yükseltilmesi hükme bağlanmıştı.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Anonim ve limited şirketlerde asgari sermayeye uyum süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı - Son Dakika
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