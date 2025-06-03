Antakya Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işçi personelinin ikramiyelerini ödedi.
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, ikramiyelerinin ödenmesi konusunda işçi personele gösterdiği hassasiyet ile örnek oldu.
Başkan Yapar, belediye işçi personellerine toplu iş sözleşmesinden kaynaklı 2025 yılına ait 30 yevmiye tutarında 1. dilim ikramiyelerin ödendiğinin müjdesini verdi. İkramiye işçi personellerin kıdem ve hizmet yılı esaslarına göre hesaplanarak banka hesaplarına yatırıldı.
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, personellerinin ikramiyelerini aileleriyle birlikte huzurla ve sağlıkla harcamaları temennisinde bulundu. - HATAY
Son Dakika › Ekonomi › Antakya Belediyesi'nden İşçilere Kurban Bayramı İkramiyesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?