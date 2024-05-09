Antalya Aksu'da Örtü Altı Tarım Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Aksu'da Örtü Altı Tarım Devam Ediyor

Antalya Aksu\'da Örtü Altı Tarım Devam Ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde sebze üretimi devam ediyor. Kadın çiftçi Songül Bulut, salatalık ve domates üretimi yaparak ürünlerini yurt dışına satmak istiyor. Ancak düşük fiyatlar ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle devletten destek bekliyor.

09.05.2024 10:23
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Antalya'nın örtü altı tarımda başı çeken ilçelerden Aksu'da, sebze üretimi devam ediyor. Yaklaşık 47 bin dekarda gerçekleştirilen örtü altı üretim de hasatlar, haziran ayı sonuna kadar devam edecek.

3 dekar alanda salatalık ve 5 dekar alanda domates üretimi yapan kadın çiftçi Songül Bulut, her gün sabahın erken saatlerinde başlayıp akşam geç saatlere kadar kızıyla serada ürün topluyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Songül Bulut, "Kendi başıma mücadele ediyorum. Üretmeye devam ediyoruz. 3 dekar alanda salatalık üretiyoruz. Kadın olarak tarım işini devam ettiriyoruz. Üretim yaparak yurt dışına daha fazla ürün satmak istiyoruz. Sabah çok erken saatlerde seraya giriyoruz, akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. Ülkemize ürün yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

İki çocuk annesi Songül Bulut, 16 yaşında kızıyla birlikte çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Salatalık şu an 10 TL. Maliyetlerimizi kurtarmıyor açıkçası. Çiftçi şu an bu fiyatlarla zarar ediyor. Kışın ürün olmayınca çok yüksek rakamlarda satılıyor. 50 derece sıcakta üretim yapmaya çalışıyoruz, zahmetli olan bu iş için devletimizden yardım bekliyoruz. Mahsullerimizin iyi fiyatlara satılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

5 dekar alanda domates de yetiştirdiğini kaydeden Songül Bulut, "Çiftçiliğin keyifli tarafı ürünü toplayıp hale gittiğimiz zaman, ürünümüz biraz daha fazla rakamlara satılınca keyif alıyoruz. Biraz daha kazanalım istiyoruz. Devletimize yardımımız dokunsun istiyoruz. Otellere ve yurt dışına ürünlerimiz gidiyor. Yurt dışına daha çok satılsın istiyoruz. Devletimize destek olmak için biz de çalışıyoruz. Yurt dışına giden ürünlerimiz döviz olarak geri dönecek. Kadın olarak devlet yardımı istiyorum. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Aksu'da Örtü Altı Tarım Devam Ediyor - Son Dakika

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