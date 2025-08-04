Antalya Belediyesi\'nden Çiftçilere 10 Ton Kaolin Kili Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, organik tarımı geliştirmek için Alanya'nın 13 mahallesinde çiftçilere toplam 10 ton kaolin kili hibe desteği verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım alanlarındaki verimliliği artırmak ve kimyasal ürün kullanımını azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Alanya'nın Fakırcalı, Çamlıca ve Şıhlar Mahallesinde toplam 100 çiftçiye 5 ton, İncekum, Avsallar, Elikesik, Türkler, Okurcalar, Akdam, Karamanlar, Saburlar, Çakallar ve Alara Mahallelerindeki 100 çiftçiye de 5 ton olmak üzere toplam 200 çiftçiye 10 ton kaolin hibe desteği verdi. Muz, avokado ve zeytin üretimiyle uğraşan çiftçiler, sağlanan kaolin kili desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kaolin kilini ilk kez kullanacak üreticilere, kullanım yöntemleri hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Kaolin kili sıcaklık stresini azaltıyor, verimi artırıyor

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, zeytin, avokado ve ceviz ağaçlarında kullanılan kaolin kilinin önemine değinerek, "Hastalık ve zararlılarla mücadelede etkili bir yöntem. Bitki üzerinde yaklaşık 14 dereceye kadar serinletici bir etki oluşturarak sıcaklığa bağlı verim kayıplarını ve sıcaklık stresini azaltıyor. Ayrıca zeytin yapraklarını besleyerek yağ verimini artırıyor" dedi. - ANTALYA